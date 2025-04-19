تفاصيل طرح 1000 وحدة سكن مصر في المنصورة الجديدة.. الأسعار والمساحات والشروط

أعلن جهاز مدينة المصنورة الجديدة طرح 1000 وحدة سكنية داخل وحدات سكن مصر في المنصورة الجديدة، بداية من 15 أبريل ويستمر الطرح والحجز حتي يوم 15 مايو 2025، وحددت شروط الحجز وسعر المتر والمساحات والأدوار المتاحة للحجز في تلك الواحدات.

مساحات وحدات سكن مصر المنصورة الجديدة

وأشار جهاز مدينة المنصورة الجديدة في بيان إلى أن وحدات سكن مصر المطروحة في الوحدات الجديدة كاملة التشطيب وتتراوح المساحات بها ما بين 106 أمتار حتى 130 متر وتاتي في المنطقة السادسة المرحلة الثانية، ويتاح الحجز في الدور الأرضي بمساحات تبدأ من 106 أمتار حتى 115 مترا، والدور المتكرر من 115 مترا حتى 133 مترا ، ومن الدور الأول علوي إلى الرابع علوي والدور الأخير من 115 إلى 130 مترا.

سعر المتر في وحدات سكن جنة المنصورة الجديدة

وأضاف جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن سعر المتر في وحدات سكن مصر يبدأ من 15 ألفا و900 جنيه، ويجب علي المتقدم دفع مبلغ مقدم جدية الحجز وهو 150 ألف جنيه، ويتم توزيع ال 1000 وحدة سكنية علي 44 عمارة سكنية في مدينة المنصورة الجديدة.

طرق سداد سعر الوحدات السكنية في سكن مصر المنصورة الجديدة

وأكد أنه يجب علي المتقدم إتباع الأسلوب المحدد لسداد القيمة المحددة لكل وحدة سكنية في سكن مصر المنصورة الجديدة وهي:

دفع مبلغ جدية الحجز وهو 150 ألف جنيه وسداد مبلغ 1000 جنيه رسوم تسجيل ولا ترد ويتم الدفع دفعة واحدة

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يتم استكمال قيمة 20% و1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء خلال شهرين من تاريخ انتهاء فترة الحجز

يتم سداد 10% بالاضافة إلي قيمة وديعة الصيانة من إجمالي سعر الوحدة عند الاستلام

باقي ثمن الوحدة ال70% يتم سدادها علي أقساط ربع سنوية متساوية لمدة تتراوح ما بين 3 أو 5 أو 7 سنوات

شروط الحجز

وفيما يتعلق بشروط الحجز ل1000 وحدة سكنية في سكن مصر المنصورة الجديدة فهي أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية، وألا يقل السن عن 21 سنة من تاريخ التقديم للوحدات السكنية، وألا يحق للأسرة الزوج والزوجة حجز أكثر من وحدة في نفس المشروع ويجوز حجز وحدتين من مشروعات مختلفة في نفس الطرح.