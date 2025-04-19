«التنمية المحلية» تحدد المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات

كشف الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، عن أن المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال يبدأ تطبيقها يوم الجمعة 25 أبريل الجاري، وفقا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 456 لسنة 2020 الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحال.

المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم

أضاف لـ«الوطن» أن المواعيد الصيفية لغلق المحال والمولات التجارية ستكون الساعة 11 مساء، مع مد العمل ساعة أيام الإجازات والخميس والجمعة، أما المطاعم والكافيهات والبازارات فتغلق الساعة 12 منتصف الليل وتستمر ساعة إضافية أيام الإجازات والخميس والجمعة .

أشار إلى أن المواعيد الصيفية للمحال والمطاعم والورش تبدأ يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، وتستمر حتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام، وفق قرار سابق لوزارة التنمية المحلية.

مواعيد عمل الورش في الصيف

تتضمن المواعيد الصيفية عمل الورش من 8 صباحا حتى 7 مساء، باستثناء الورش ومحطات الوقود الموجودة على الطرق السريعة وتقدم خدمات للمواطنين، وأيضا خدمات الدليفري للمطاعم والكافيهات تستمر 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين.

أوضح أن هناك أنشطة مستثناة من مواعيد غلق المحال ومنها البقالة والسوبر ماركت، الصيدليات، والمخابز والأفران، محال بيع الدواجن والخضار.