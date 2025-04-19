اقتران 3 كواكب يشكّل وجها مبتسما في السماء.. ظاهرة فلكية نادرة تحدث الجمعة المقبلة

إذا حالفك الحظ ووجهت نظرك نحو السماء في الساعات الأولى من فجر يوم الجمعة الموافق 25 أبريل من هذا العام، فقد تستقبلك السماء بابتسامة سماوية فريدة، وذلك وفقًا لتوقعات خبراء الفلك في وكالة ناسا، ففي ذلك الصباح الباكر، ستشهد السماء حدثًا فلكيًا نادرًا يُعرف باسم الاقتران الثلاثي، وسيتقارب كوكب الزهرة وكوكب زحل مع هلال القمر ليشكّلوا معًا في سماء ما قبل الفجر تكوينًا مثلثيًا بديعًا يُشبه إلى حد كبير وجهًا مبتسمًا.

وأشارت وكالة ناسا إلى أنّ هذا المشهد السماوي الساحر سيكون مرئيًا بالقرب من الأفق الشرقي قبل لحظات قليلة من شروق الشمس، ويتميز كل من كوكبي الزهرة وزحل بلمعانٍ واضح يجعلهما قابلين للرؤية بسهولة بالعين المجردة، ولمزيد من الاستمتاع بتفاصيل هلال القمر الذي يشكل الابتسامة، يُنصح باستخدام تلسكوب ذي جودة عالية أو منظار ثنائي العينية، بحسب ما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وإضافة إلى هذا الثلاثي المتلألئ، ذكرت وكالة ناسا أنّه من المحتمل أن يكون كوكب عطارد مرئيًا أيضًا أسفل هذا التشكيل السماوي لمن يتمتع برؤية واضحة للأفق الشرقي، وعلى عكس الكواكب الأخرى الأكثر سطوعًا وارتفاعًا في السماء، سيظهر كوكب عطارد منخفضًا جدًا بالقرب من الأفق، لذا قد لا يكون مرئيًا في جميع المواقع.

ما هو الاقتران الثلاثي؟

وفي عالم الفلك، يُشير مصطلح الاقتران إلى الظاهرة التي تبدو فيها جرمان سماويان أو أكثر متقاربين للغاية من بعضهما البعض في سماء الليل، وعندما يتضمن هذا التقارب ثلاثة أجرام سماوية، يُطلق على الحدث اسم الاقتران الثلاثي.

وفي تصريح لها لقناة KSNT التلفزيونية المحلية في كانساس، أوضحت بريندا كولبيرتسون، سفيرة ناسا في برنامج النظام الشمسي، تفاصيل هذا الاقتران الثلاثي المرتقب، قائلة: «سيكون كوكب الزهرة مرئيًا في الجزء العلوي من الأفق الشرقي، بينما سيظهر كوكب زحل أسفله، وسيحلّ الهلال الرقيق في موقع أدنى قليلاً وإلى الشمال منهما» وأضافت كولبيرتسون وصفًا حيًا لهذا التشكيل السماوي الفريد: «سيبدو الهلال الرقيق أشبه بابتسامة ساحرة، وبالنسبة للبعض، قد يرى هذا المثلث المكون من الأجرام السماوية الساطعة وكأنه وجه مبتسم يطل من السماء».

وأكدت كولبيرتسون أنّ هذا المشهد السماوي البديع سيكون قابلًا للرؤية من أي مكان في العالم يتمتع بظروف جوية صافية تساعد على المشاهدة الجيدة، ومع ذلك، أشارت إلى أنّ الفترة الزمنية المتاحة لمشاهدة هذا الاقتران الثلاثي ستكون قصيرة نسبيًا، إذ سيبلغ هذا التراصف السماوي ذروته في حوالي الساعة الخامسة والنصف من صباح يوم 25 أبريل، وبعدها بحوالي ساعة تقريبًا ستبدأ الشمس في الشروق، مما سيقلل من وضوح الأجرام السماوية.

وأكدت بريندا كولبيرتسون على أهمية توفر أفق شرقي واضح لأي شخص يرغب في محاولة إلقاء نظرة على هذا الاقتران السماوي الفريد، مشيرة إلى أن وجود أي عوائق في جهة الشرق قد يحجب رؤية هذا المشهد السماوي الجميل.

زخة شهب القيثاريات

ويأتي هذا الاقتران السماوي المذهل بعد أيام قليلة من وصول زخة شهب القيثاريات إلى ذروتها، وعلى الرغم من أن هذه الزخة الشهابية لا تزال نشطة، إلا أن أفضل أوقات لمشاهدة ذروتها كانت خلال ليلتي 21 و22 أبريل، بين الساعة العاشرة والنصف مساءً والخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي، مع تداخل ضوء خافت من الهلال المتضائل، ووفقًا لتقديرات وكالة ناسا، كان من الممكن رؤية ما يصل إلى 15 شهابًا في الساعة تحت سماء مظلمة بعيدة عن التلوث الضوئي خلال تلك الذروة.