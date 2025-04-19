رئيس الوزراء: مستمرون في توطين وتعميق صناعة الدواء وزيادة المكون المحلي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارته لعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان، اليوم، بتفقد مصنع شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، ورافقه الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، حيث كان في الاستقبال الدكتور السعيد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة يوتوبيا للأدوية.

جدد رئيس الوزراء، في مستهل الجولة، التأكيد على ما يحظى به قطاع الصناعة بوجه عام من اهتمام من جانب مختلف جهات الدولة المعنية، سعياً لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المرجوة، التي يسهم قطاع الصناعة في تحقيق المزيد منها، بالنظر لدوره المحوري في تحسين العديد من المؤشرات الاقتصادية، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب.

تيسيرات ومحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لقطاع الدواء

أشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعات الدوائية من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية، موضحا أنه يتم العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، بضرورة العمل على توطين وتعميق صناعة الدواء فى مصر ونقل مختلف التكنولوجيات الحديثة المطبقة فى هذا المجال، وذلك بما يسهم فى توفير مختلف احتياجات ومتطلبات السوق المصرية من الدواء، فضلا عن زيادة حجم الصادرات من هذا القطاع، والدخول إلى المزيد من الأسواق الجديدة.

ونوه رئيس الوزراء، إلى حصول هيئة الدواء المصرية مؤخراً على اعتماد منظمة الصحة العالمية «مستوى النُضج الثالث» في مجال الدواء، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي نتاجاً للجهود التي تبذلها الدولة المصرية فى إطار دعم قطاع الدواء، تحقيقا لمزيد من الدور الريادي على المستويين الإقليمي والدولي في مجال صناعة الدواء.

من جانبه، أشار الفريق المهندس كامل الوزير، إلى ما تجري إتاحته من مبادرات وتيسيرات، دعما لقطاع الصناعات الدوائية في مصر، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، تعظيماً لما نمتلكه من إمكانات ومقومات فى هذا الشأن.

وتعرف رئيس الوزراء، فى بداية جولته بمصنع شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، على مكونات المصنع وحجم إنتاجه، حيث استمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور السعيد كامل، الذي أوضح أن المصنع مقام على مساحة 18 ألف متر مربع، والمرحلة الأولى منه مقامة على مساحة 8 آلاف متر مربع، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمصنع نحو مليار و350 مليون جنيه، كما أنه يتضمن 6 خطوط إنتاج، تشمل إنتاج أقراص وكبسولات صلبة وأشربة، إلى جانب تعبئة أكياس وتعبئة بودرات.

ولفت الدكتور السعيد كامل إلى أن شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية تُعد من كبرى الشركات العاملة فى مجال الدواء بالسوق المصرية، وأن مصنعها هذا كان من بين المصانع التي تم التفتيش المفاجئ عليها من قبل منظمة الصحة العالمية كشرط للحصول شهادة الجودة "مستوي النضج الثالث"، والتي تم الاحتفال بالحصول عليها منذ أيام.

تقليل استيراد الأدوية تامة الصنع من الخارج وزيادة الصادرات

وأضاف الدكتور السعيد كامل أن استراتيجية مصنع يوتوبيا تعتمد على تقليل استيراد الأدوية تامة الصنع من الخارج، والسعى لزيادة الصادرات من المنتج التام من خلال تسجيل وتسويق المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وتوفير الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة لإنتاجها محلياً، وذلك بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها وتصدير الفائض، مع زيادة نسبة المكون المحلي في مختلف عمليات التصنيع.

ونوه الدكتور السعيد كامل، خلال حديثه، إلى عقد الاتفاق الذي جرى توقيعه بين هيئة الدواء في كل من مصر والسودان، ومصنع يوتوبيا لاستضافة 4 مصانع سودانية، وإنتاج مجموعة من الأدوية للتصدير، مشيرا إلى أنه جرى إنتاج هذه الأدوية بكميات حققت الاكتفاء الذاتي في السودان طوال فترة الأزمة السودانية، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على استمرار الإنتاج فى مصر، والمساعدة في إعادة تشغيل تلك المصانع.

وخلال جولته في أرجاء المصنع لمتابعة مختلف مراحل وعمليات التصنيع وخطوط الإنتاج، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور وائل عبد الفتاح، مدير المصنع، حول خطوط تحضير الأقراص والكبسولات، وخطوط تغليفها، إلى جانب مشاهدة الخطوط الخاصة بتعبئة الأشربة والسوائل من الأدوية، مضيفا خلال شرحه أنه يتم خلال المرحلة الحالية إنتاج 120 مليون عبوة سنويا، وأن المصنع جاهز لمضاعفة الطاقة الإنتاجية.

ولفت الدكتور وائل عبد الفتاح، إلى أن عدد المنتجات الإجمالية التى ينتجها المصنع حاليا تصل إلى 185 منتجا منها 73 منتجا تم تسجيله وتسويقه، وجار استكمال باقي الإجراءات الخاصة بتسجيل 112 منتجا المتبقية، مشيرا إلى أن حجم مبيعات الشركة في عام 2024 تجاوز 2 مليار جنيه، وبلغت الصادرات 320 مليون جنيه، موضحا أن نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات تصل إلى 90%.

إنتاج أدوية استراتيجية لعلاج أمراض القلب والضغط والجهاز الهضمي والمخ

وتعرف رئيس الوزراء على عدد من الأدوية الاستراتيجية التي تنتجها الشركة، كما تعرف من الدكتور وائل عبد الفتاح على المنتجات الأساسية التي يتم إنتاجها في مصنع الشركة، ومنها ما يتعلق بعلاج أمراض القلب والضغط والجهاز الهضمي والأطفال والمخ والاعصاب، وغيرها.

وأضاف الدكتور وائل عبد الفتاح أن المصنع استطاع إنتاج 19 منتجا كان يتم استيرادها بالكامل بقيمة سنوية تصل إلى 840 مليون جنيه، وتوفير البديل المحلي بأقل من نصف السعر للجمهور وبنفس الجودة.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مستودع تفريغ الحاويات ومدخلات الإنتاج، وكذا المستودع الخاص بالمنتجات تامة الصنع الجاهزة للطرح بالسوق المصرية أو الموجهة للتصدير.

من جانبها، قدمت الدكتورة نهي عبد الشكور، عضو مجلس الإدارة، مدير إدارة التطوير وأكاديمية يوتوبيا للتدريب، شرحا لرئيس الوزراء ومرافقيه، حول جهود أكاديمية يوتوبيا فى مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل، حيث أشارت إلى توقيع 11 بروتوكول تعاون مع مختلف الجامعات مصرية، ونقابة الصيادلة، وتم تدريب أكثر من 500 من حديثي التخرج من كليات الصيدلة خلال عام 2024 على مختلف مجالات العمل داخل المصنع والمكتب العلمي، بهدف تأهيلهم لسوق العمل.

حرص رئيس الوزراء، فى ختام جولته بمصنع شركة يوتوبيا للصناعات الدوائية، على التقاط صورة جماعية تذكارية مع المسؤولين والعاملين بالمصنع، مؤكداً خلال ذلك استمرار سعي الدولة المصرية لتوطين وتعميق صناعة الدواء في مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي في مختلف المنتجات، متوجها بالشكر لجميع العاملين على جهودهم فى تحقيق أهداف الدولة نحو توطين هذه الصناعة المهمة.