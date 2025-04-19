أسعار الخضراوات اليوم السبت 19-4-2025 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت 19-4-2025 في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم السبت 19-4-2025 في سوق العبور

شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 19-4-2025، استقرارا في بداية التعاملات، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

وجاءت أسعار الخضراوات في سوق العبور كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو البطاطس من 4.5 الى 8.5 جنيه.

- سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها.

- سعر كيلو السبانخ من 10 إلى 13 جنيها.

- سعر كيلو البصل الأبيض من 4 إلى 8 جنيهات.

- أسعار البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيهًا.

- سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 20 جنيهًا.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي من 8 إلى 16 جنيهًا.

- سعر كيلو باذنجان بلدي من 15 إلى 21 جنيهًا.

- سعر كيلو باذنجان أبيض من 14 إلى 22 جنيهًا.

- سعر فلفل رومي بلدي من 9 إلى 14 جنيهًا.

- سعر فلفل رومي صوب من 9 إلى 14 جنيهًا.

- سعر كيلو خيار بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا.

- سعر كيلو خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

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