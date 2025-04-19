أسعار الخضراوات اليوم السبت 19-4-2025 في سوق العبور
أسعار الخضراوات اليوم السبت 19-4-2025 في سوق العبور
شهدت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 19-4-2025، استقرارا في بداية التعاملات، بحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني لسوق العبور.
أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم
وجاءت أسعار الخضراوات في سوق العبور كالتالي:
- سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات.
- سعر كيلو البطاطس من 4.5 الى 8.5 جنيه.
- سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيها.
- سعر كيلو السبانخ من 10 إلى 13 جنيها.
- سعر كيلو البصل الأبيض من 4 إلى 8 جنيهات.
- أسعار البصل الأحمر من 6 إلى 8 جنيهات.
- سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 17 جنيهًا.
- سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 20 جنيهًا.
- سعر كيلو الباذنجان الرومي من 8 إلى 16 جنيهًا.
- سعر كيلو باذنجان بلدي من 15 إلى 21 جنيهًا.
- سعر كيلو باذنجان أبيض من 14 إلى 22 جنيهًا.
- سعر فلفل رومي بلدي من 9 إلى 14 جنيهًا.
- سعر فلفل رومي صوب من 9 إلى 14 جنيهًا.
- سعر كيلو خيار بلدي من 12 إلى 16 جنيهًا.
- سعر كيلو خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.