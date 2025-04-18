أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-4-2025 في سوق العبور.. الطماطم تبدأ من 3 جنيهات

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-4-2025 في سوق العبور.. الطماطم تبدأ من 3 جنيهات

أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-4-2025 في سوق العبور.. الطماطم تبدأ من 3 جنيهات

سجلت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-4-2025 في سوق العبور، تحديثًا جديدًا خلال بداية التعاملات الصباحية، لمختلف الأنواع، حيث سجل سعر كيلو الطماطم للجملة بين 3 وحتى 7 جنيهات، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم

وتأتي أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الجمعة 18-4-2025 كالتالي:

- سعر كيلو الطماطم من 3 إلى 7 جنيهات.

- سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

- سعر كيلو السبانخ: من 9 إلى 12 جنيها.

- سعر كيلو البطاطس: 4 إلى 8.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل الأبيض: 4 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو البصل الأحمر: من 5 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 15 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 9 جنيهات.

- سعر كيلو الباذنجان الأبيض من 14 إلى 20 جنيها.

- سعر كيلو الفلفل رومي بلدي أو صوب من 9 إلى 13 جنيها.

- سعر كيلو الملوخية من 8 إلى 13 جنيها.

- سعر كيلو الخيار صوب من 11 إلى 13 جنيها.

- سعر كيلو البطاطا من 3.5 إلى 9.5 جنيه.

- سعر الجزر يتراوح ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

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