تحديث جديد في أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم الاثنين 14-4-2025

شهدت أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم الاثنين 14-4-2025، تحديثًا جديدًا تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية، حيث يتراوح سعر الطماطم اليوم في سوق العبور بين 3.5 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم

كشفت بوابة سوق العبور عن قائمة حديثة لأسعار الخضروات المتداولة في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، وجاءت على النحو التالي:

تراوح سعر الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه في سوق العبور، والبطاطس بين 6 و9.5 جنيه، والبصل الأبيض بين 7 و17 جنيهًا، والبصل الأحمر بين 9 و13 جنيهًا، والكوسة بين 6 و16 جنيهًا، والبامية بين 62 و65 جنيهًا للكيلو، والملوخية بين 7 و10 جنيهات، والفاصوليا الخضراء بين 6 و10 جنيهات للكيلو، والجزر بين 4 و6 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 11 و13 جنيهًا، والباذنجان الرومي بين 5 و9 جنيهات.

كما تراوح سعر الفلفل الرومي البلدي بين 14 و18 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان بين 30 و45 جنيهًا، والسبانخ بين 8 و10 جنيهات، والبسلة بين 16 و24 جنيهًا، والقلقاس بين 14 و17 جنيهًا للكيلو، والبطاطا بين 3 و12 جنيهًا، والثوم بين 65 و95 جنيهًا للكيلو، واللفت بين 2 و4 جنيهات، والخيار البلدي بين 6 و9 جنيهات، والخيار الصوب بين 11 و14 جنيهًا، والخس الكابوتشا الواحدة بين 12 و15 جنيهًا، والبقدونس، الكسبرة والشبت تراوح سعر الحزمة بين 2 و2.5 جنيه، والزيتون بين 33 و35 جنيهًا.