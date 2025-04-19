بمناسبة عيد شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ في السوبر ماركت

تختلف أسعار الرنجة والفسيخ من مكان لآخر بحسب النوع والجودة، ومع قرب الاحتفال بعيد شم النسيم، نستعرض أسعار الرنجة والفسيح في سلاسل السوبر ماركت الكبرى، حيث تباع بأسعار مخفضة ضمن عروض تقدمها تلك السلاسل.

أسعار الرنجة في سلاسل أغذية كبرى

تقدم سلاسل أغذية كبرى عروض على أسعار الرنجة والفسيخ وتأتي على النحو التالي:

كيلو رنجة مدخنة سي فوود بسعر 149.95 جنيه بدلاً من 189.95 جنيه.

رنجة مدخنة سي فود بالقطعة بسعر 57 جنيها.

فسيخ كامل سي فود بالقطع بسعر 129 جنيها.

سلطة رنجة وبطارخ في زيت سول فود بسعر 55 جنيها.

سلطة بطارخ مملحة مدخنة بسعر 95 جنيها.

فيليه رنجة مدخنة سي فود بسعر 115 جنيها.

أسعار الرنجة في السوبر ماركت

تباع الرنجة في فروع السوبر ماركت بالقطعة، بسعر 59.95 جنيه بدلاً من 74.95 جنيه، ويستمر هذا العرض حتى يوم 30 إبريل وحتى نفاذ الكمية.

كما يوجد عرض أكلة شم النسيم بـ200 جنيه وتشمل الآتي:

- قطعة رنجة.

- زجاجة زيت.

- 2 كيس طحينة.

- بطاطس بوم فريت.

- شاي ليبتون.

أسعار الرنجة والفسيخ في المتاجر الكبرى

سعر كليو فسيخ سندس مغلف بـ480 جنيها.

سعر كيلو فسيخ مرجان مغلف بـ430 جنيها.

كيلو رنجة سوبر هولندي بسعر 125 جنيها.

كيلو رنجة سوبر هولندي جامبو بسعر 145 جنيها.