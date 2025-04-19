بمناسبة عيد شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ في السوبر ماركت

بمناسبة عيد شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ في السوبر ماركت

بمناسبة عيد شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ في السوبر ماركت

تختلف أسعار الرنجة والفسيخ من مكان لآخر بحسب النوع والجودة، ومع قرب الاحتفال بعيد شم النسيم، نستعرض أسعار الرنجة والفسيح في سلاسل السوبر ماركت الكبرى، حيث تباع بأسعار مخفضة ضمن عروض تقدمها تلك السلاسل.

أسعار الرنجة في سلاسل أغذية كبرى

تقدم سلاسل أغذية كبرى عروض على أسعار الرنجة والفسيخ وتأتي على النحو التالي:

كيلو رنجة مدخنة سي فوود بسعر 149.95 جنيه بدلاً من 189.95 جنيه.

رنجة مدخنة سي فود بالقطعة بسعر 57 جنيها.

فسيخ كامل سي فود بالقطع بسعر 129 جنيها.

سلطة رنجة وبطارخ في زيت سول فود بسعر 55 جنيها.

سلطة بطارخ مملحة مدخنة بسعر 95 جنيها.

فيليه رنجة مدخنة سي فود بسعر 115 جنيها.

أسعار الرنجة في السوبر ماركت

تباع الرنجة في فروع السوبر ماركت بالقطعة، بسعر 59.95 جنيه بدلاً من 74.95 جنيه، ويستمر هذا العرض حتى يوم 30 إبريل وحتى نفاذ الكمية.

كما يوجد عرض أكلة شم النسيم بـ200 جنيه وتشمل الآتي:

- قطعة رنجة.

- زجاجة زيت.

- 2 كيس طحينة.

- بطاطس بوم فريت.

- شاي ليبتون.

أسعار الرنجة والفسيخ في المتاجر الكبرى

سعر كليو فسيخ سندس مغلف بـ480 جنيها.

سعر كيلو فسيخ مرجان مغلف بـ430 جنيها.

كيلو رنجة سوبر هولندي بسعر 125 جنيها.

كيلو رنجة سوبر هولندي جامبو بسعر 145 جنيها.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا