5 فئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم.. ونصائح للوقاية من الأضرار

يرتبط الاحتفال بشم النسيم لدى المصريين، بتناول الرنجة والفسيخ كموروث شعبي تعتاد الأجيال المتعاقبة على إحيائه، ومع اقتراب الاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم، توضح فيما يلي، 5 فئات ممنوعة من تناول هذه الأكلات لما لها من تأثيرات خطيرة قد تهدد حياتها.

5 فئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

هناك بعض الفئات التي ينبغي عليها تجنب تناول أكلات شم النسيم المعتادة كالرنجة والفسيخ وجميع الأسماك المملحة، وفق ما أوضحه الدكتور محمد عفيفي، أستشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ «الوطن»، تشمل:

- الحوامل: يؤدي إفراط المرأة الحامل في تناول الرنجة والفسيخ، إلى ارتفاع ضغط الدم ما قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة تصل بها إلى الإجهاض في الأسابيع الأولى من الحمل.

- مرضى الضغط المرتفع: يؤدي تناول الرنجة والفسيخ إلى ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على نسبة مرتفعة من البوتاسيوم والصوديوم، لذا يُنصح بتجنب تناول المأكولات المملحة.

- مرضى التهاب الكبد: يؤدي تناول الأسماك المملحة إلى أضرار خطيرة على مرضى الالتهاب الكبدي لأنها تزيد من خلل وظائف الكبد.

- مرضى الكلى: يُمنع مرضى الكلي تمامًا من تناول الأسماك المملحة لأنها تسبب احتباس البول لديهم.

- مرضى القلب: تسبب الأسماك المملحة احتباس الماء في الجسم، ما قد يؤدي إلى تسرب الغشاء البلوري على الرئة، ومن ثم يحدث ضعف في عضلة القلب.

نصائح لحمايك نفسك

وقدم استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح المهمة لتقليل أضرار الرنجة والفسيخ، منها شرب كميات كبيرة من الماء قبل وبعد تناول الأسماك المملحة، الإكثار من تناول الخضروات الورقية مثل الجرجير والخس والبقدونس لمعادلة الأملاح، وإضافة البصل الأخضر والخل والليمون، لمقاومة البكتيريا.