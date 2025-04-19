وزيرة فلسطينية: نتنياهو يتهرب من المحاسبة ويوهم الداخل بـ«نصر شامل»

قالت الدكتورة فارسين شاهين، وزيرة الدولة لشؤون خارجية فلسطين، إن إسرائيل لا ترغب في إنهاء عدوانها المتواصل على قطاع غزة، ولا حتى على الضفة الغربية، مؤكدة أن الاعتداءات الإسرائيلية تستهدف كل الفلسطينيين وليس جزءًا منهم فقط، ويتضح ذلك من الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن إسرائيل تعلن صراحة نيتها البقاء في غزة ولبنان وسوريا، كما تُحكم قبضتها على الضفة الغربية وتواصل تهويد القدس الشرقية.

وأوضحت شاهين، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا السلوك يأتي في إطار رؤيتها كقوة احتلال، وسعيها لتحقيق إسرائيل الكبرى وفقًا لسرديتها التوراتية، مشيرة إلى أن إسرائيل تنفذ هذه المخططات تحت غطاء من الإفلات من المحاسبة الدولية، وبدعم من حكومة يمينية متطرفة يقودها نتنياهو، إلى جانب وزارات متطرفة ومستوطنين هم من يتحكمون فعليًا في قرارات الدولة.

وتابعت شاهين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب لأنه يخشى مواجهة شعبه، خاصة في ظل القضايا المرفوعة ضده داخل المحكمة الإسرائيلية، ويرفض تحمل مسؤولية إخفاقات حكومته في هذه الحرب، منوهة بأنه يروج لفكرة النصر الشامل كوسيلة للهروب من المحاسبة والاحتفاظ بمكانته السياسية.