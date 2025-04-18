سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025 في مصر.. تحديث عيار 21 ببداية التعاملات

كشفت شعبة الذهب ومؤسسة جولد بيليون عن تحديث سعر الذهب اليوم الجمعة 18-4-2025 في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية، إذ وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 إلى نحو 4775 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

ووفقًا لمؤسسة «جولد بيليون» المتخصصة في أبحاث الذهب، فإن سعر الذهب اليوم الجمعة في محال الصاغة، جاء كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر الذهب اليوم عيار 24 في محال الصاغة 5457 جنيهًا للجرام للشراء، و5429 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 21



سجل سعر الذهب اليوم الجمعة عيار 21 نحو 4775 جنيهًا للجرام للشراء، و4750 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18



سعر الذهب عيار 18 اليوم 4093 جنيهًا للجرام، مقابل 4072 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.





سعر جرام الذهب عيار 14



سجل سعر جرام الذهب عيار 14 في الصاغة 3183 جنيهًا للجرام للشراء، و3166 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة

سعر الجنيه الذهب اليوم



وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات الصباحية إلى 38200 جنيه.