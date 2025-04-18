دبلوماسي: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال الدكتور مايكل أوهيرلي، دبلوماسي أيرلندي سابق، إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية رئيسية عمّا يرتكبه الاحتلال من جرائم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي طرف من الشعوب حول العالم أن يتجاهل أو يغض الطرف عن ما يحدث في غزة.

وأضاف «أوهيرلي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الشعب الفلسطيني، لا سيما النساء والأطفال، لا زالوا يعيشون تحت معاناة كبيرة، لافتًا إلى أنه لا بد من خفض التداعيات والتوترات من أجل هذه التداعيات الخطيرة، لأن الوضع يتطلب تدخلًا عاجلًا لتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وأشار إلى أنه لم يكن هناك أي حل عادل في المطلق لكل ما يحدث في قطاع غزة، مؤكدًا أن القرار الصادر من جامعة الدول العربية لم يتم تفعيله، وكان من المفترض دمج عدد من الدول العربية وكيف يمكن التفاعل مع القضية الفلسطينية، ولكن هذا أدى إلى صعوبات كثيرة في المنطقة.

وأوضح أنه لا بد من تحقيق السلام في المنطقة، مؤكدًا أن بعض الفلسطينيين والأيرلنديين كانوا يطالبون بنفس الحقوق، لكنهم قبلوا هذا الأمر، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته.