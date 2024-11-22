سولاف فواخرجي: حسين فهمي نهض بمهرجان القاهرة.. والمعاناة تصنع الفن

عبرت الفنانة السورية سولاف فواخرجي، عن فخرها وسعادتها بمشاركتها في الدورة الحالية من مهرجان القاهرة السينمائي، والذي رفع شعار الإنسانية من خلال فيلمها سملي، والذى شارك فى مسابقة آفاق للسينما العربية وتناول بعضًا من آلام الشعب السوري.

سولاف فواخرجي: أتمنى تقديم فن دون معاناة للشعوب العربية

وتابعت الفنانة سولاف فواخرجي خلال لقائها مع قناة dmc، على هامش حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الليلة، أن المعاناة تصنع الفن والأفكار والإبداع الحقيقي، ولكنها تتمنى أن تحدث هذه الحالة دون معاناة للشعوب العربية أجمعها.

سولاف فواخرجي: أتمنى ترميم أفلام نعيمة عاكف

وشددت الفنانة سولاف فواخرجي، على احترامها لفكرة ترميم الأفلام المصرية القديمة لأنها صنعت التاريخ، قائلة: «أعشق سينما الأبيض والأسود، وأتمنى ترميم أفلام نعيمة عاكف، ومصر ولادة دائما ولازم نحافظ الفن لأنه يعبر عننا».

ووجهت سولاف رسالة للفنان حسين فهمي: «كلنا بنحبك لأنك قدرت تنهض بمهرجان القاهرة رغم الظرف الشخصي وغلبت المسئولية عليك ودعمك على القضية الفلسطينية كان واضح بالدورة الحالية».