موعد وأسعار قطار شم النسيم المخصص من السكة الحديد لأعياد الربيع

موعد وأسعار قطار شم النسيم المخصص من السكة الحديد لأعياد الربيع

موعد وأسعار قطار شم النسيم المخصص من السكة الحديد لأعياد الربيع

خصصت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قطارا لإجازة شم النسيم المعروف بقطار النزهة، صباح الاثنين الممقبل، وحددت مواعيده وأسعار تذاكره.

مواعيد قطار شم النسيم

وفقا للهيئة فإن قطار شم النسيم المخصص من السكة الحديد لأعياد الربيع، يقوم من محطة القاهرة الساعة 6:40 ويصل محطة الإسكندرية الساعة 9:50 على أن يعود من محطة الإسكندرية الساعة 18:05 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:50، بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم، وتنفيذا لتعليمات المهندس محمد عامر، رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

أسعار قطار أعياد الربيع

يتكون القطار من 8 عربات ثالثة مكيفة، وسعر تذكرة السفر 70 جنيها لرحلة الذهاب، و100 جنيه لرحلتى الذهاب والعودة، وغير مسموح السفر بالتذاكر المنصرفة على هذا القطار بأي قطار آخر في رحلتى الذهاب والعودة، والتذكرة المباعة لا ترد ولا يصرح بالسفر بهذين القطارين إلا لحاملي التذاكر المنصرفة عليه نقدا، ومن يتواجد بالقطار بدون التذاكر المنصرفة لهذين القطارين، سيتم تحصيل أجرة السفر كاملة منه علاوة على الغرامة المقررة.

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