إصابة مروعة لنجم الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث لرقبته؟

إصابة مروعة لنجم الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث لرقبته؟

إصابة مروعة لنجم الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث لرقبته؟

واقعة مروِّعة شهدتها إحدى مباريات الدوري الإنجليزي، في نهاية المباراة، إذ تعرَّض مدافع برايتون فان هيكي إلى إصابة قوية في الدقيقة 108، خلال لقاء فريقه مع برينتفورد، في الجولة 33، والتي انتهت بهزيمتهم بنتيجة 4 - 2.

وذكرت صحيفة the sun البريطانية أن اللاعب الهولندي انتقل إلى المستشفى وهو يرتدي دعامة للرقبة، بعد اصطدام مروع بالرأس مع لاعب برينتفورد يونس.

نقل مدافع برايتون إلى المستشفى

واحتاج المدافع إلى علاج طويل وأكسجين على أرض الملعب، قبل أن يتم نقله أخيرًا إلى خارج الملعب على نقالة، ويذهب بعدها إلى المستشفى.

وتفاعل مشجعو الفريقين مع هتافات المشجعين عندما تم نقل الهولندي مباشرة إلى النفق بينما كان يتلقى الأكسجين، مقدمين له الدعم، كما توجهت عائلته للاطمئنان عليه في غرفة تبديل الملابس، لكنهم لم يكونوا معه في سيارة الإسعاف.

تفاصيل مباراة برينتفورد وبرايتون

ويذكر أن برايان مبيومو جناح برينتفورد سجل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل داني ويلبيك، مهاجم برايتون، في نهاية الشوط الأول، واستعاد مبيومو التقدم لصالح برينتفورد قبل نهاية الشوط الأول بقليل، ثم أضاف زميله المهاجم يوان ويسا الهدف الثالث قبل مرور ساعة من زمن اللقاء.

وأصبحت مهمة برايتون أكثر صعوبة بعد حصول جواو بيدرو، على البطاقة الحمراء في الدقيقة 61، وسجَّل كاورو ميتوما هدفًا للضيوف، لكن كريستيان نورجارد حسم النقاط لفريق توماس فرانك بعد مرور 5 دقائق من الوقت بدل الضائع.

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