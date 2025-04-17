مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين بسبب سقوط «تليفريك» في إيطاليا

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين بسبب سقوط «تليفريك» في إيطاليا

مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين بسبب سقوط «تليفريك» في إيطاليا

لقي 4 أشخاص حتفهم وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد سقوط عربة تلفريك على الأرض بالقرب من نابولي في جنوب إيطاليا اليوم الخميس، حسبما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية.

عمليات الإنقاذ تعطلت بسبب الضباب والرياح القوية

وذكرت خدمات الإنقاذ الجبلية ورجال الإطفاء أن الحادثة وقعت في جبل مونتي فايتو، وهو قمة تقع على بعد 45 كيلومتر جنوب شرق نابولي.

وقال أومبرتو دي جريجوريو، رئيس شركة النقل العام، المُشغّلة لخدمة التلفريك: «لقد تحطمت الكابينة في الأعلى» ووصف الأمر بأنه مأساة.

ذكرت تقارير إعلامية إيطالية أن أحد الكابلات الداعمة للمقصورة قد انقطع وتم إنقاذ 16راكبًا من مقصورة توقفت في الجو قرب سفح الجبل، وتم إجلاؤهم واحدًا تلو الآخر باستخدام أحزمة الأمان، وفقًا لما أظهرته لقطات بثتها قناة «راي» العامة ووسائل إعلام أخرى.

وقال فينسينزو دي لوكا، رئيس منطقة كامبانيا المحيطة بنابولي، في تصريحات صحفية إن عمليات الإنقاذ تعطلت بسبب الضباب والرياح القوية.

يُذكر أنه في عام 2021، لقي 14 شخصًا حتفهم عندما سقطت عربة تلفريك تربط بحيرة ماجوري بجبل قريب على الأرض في شمال إيطاليا.

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