رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: فقدان دعم هيئة تنشيط السياحة صدمة كبيرة

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: فقدان دعم هيئة تنشيط السياحة صدمة كبيرة

رئيس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير: فقدان دعم هيئة تنشيط السياحة صدمة كبيرة

كشف محمد محمود، رئيس مهرجان الإسكندرية الدولي للفيلم القصير، عن صدمة كبيرة تلقاها فريق العمل بعد تلقيهم خطابًا يفيد بعدم دعم هيئة تنشيط السياحة للمهرجان هذا العام، رغم كونه مهرجانا دوليا يحقق طفرة ملحوظة على مستوى صناعة السينما.

المهرجان يضم هذا العام 34 ضيفًا أجنبيًا من 40 دولة

وأكد محمود، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان عبر برنامج «مع خيري»، المذاع على قناة «المحور»، أن المهرجان يضم هذا العام 34 ضيفًا أجنبيًا من 40 دولة، ويُعد منصة مهمة لتنشيط السياحة الثقافية في الإسكندرية، حيث تُقام فعالياته في مواقع تاريخية مثل متحف الإسكندرية القومي والمتحف اليوناني الروماني.

وأشار إلى أن المهرجان أصبح مؤهلاً رسميًا لتصفيات جوائز الأوسكار، ما يمثل اعترافًا دوليًا بأهميته، ويجعله نافذة حقيقية لصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، رغم أن المهرجان لا يتحمل تكلفة تذاكر السفر للضيوف الأجانب، إلا أنه يوفر لهم الإقامة والانتقالات والإعاشة، وهو ما يُظهر حرص المشاركين على الحضور والمشاركة الفعلية في الفعاليات التي تشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

إلغاء بند الإقامة مستحيل لأنه يمثل واجهة مشرفة لمصر

وعن تأثير غياب الدعم، أوضح محمود أن المهرجان لن يُلغى، ولكن سيتم تقليص بعض البنود الأخرى لتغطية العجز المالي، مؤكدًا أن إلغاء بند الإقامة مستحيل لأنه يمثل واجهة مشرفة لمصر، موجهًا مناشدة إلى وزير السياحة والآثار شريف فتحي للتدخل قبل انطلاق المهرجان في 27 أبريل الجاري، كما دعا رجال الأعمال الداعمين للثقافة، وعلى رأسهم المهندس نجيب ساويرس، للمساهمة في إنقاذ ودعم المهرجان.

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