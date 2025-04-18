«السياحة»: جولات تدريبية مجانية للمرشدين السياحيين إلى المتحف المصري الكبير

قالت وزارة السياحة والآثار، في بيان صحفي اليوم، إنه في إطار قرب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، ينظم المتحف جولات تدريبية للمرشدين السياحيين لتعريفهم بالمتحف وسيناريو العرض الخاص به وقاعات العرض الرئيسية وما بها من كنوز أثرية، وذلك من خلال الشرح الذي سيقدمه لهم أمناء المتحف.



ومن جهته أوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن هذه الجولات تأتي استعدادًا للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير والمقرر له يوم 3 يوليو المقبل، في ضوء حرص الوزارة على تعريف المرشدين السياحيين بالمتحف والقطع الأثرية المعروضة به.

جولات مجانية للمرشدين السياحيين

من جانبه، أشار الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، إلى أنه يتم تنظيم هذه الجولات مجانًا على مدار ثلاثة أيام أسبوعيًا خلال شهري أبريل ومايو بمعدل 60 مرشدا في اليوم الواحد، لافتاً إلى أنه يمكن للمرشدين السياحيين الراغبين في المشاركة في هذه الجولات التسجيل من خلال التسجيل على هذا تطبيق مخصص لذلك.



وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلاً تجريبياً يضم البهو الرئيسي حيث تمثال الملك رمسيس الثاني، والدرج العظيم حتى الوصول إلى قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة تعرض قطع أثرية متميزة تحكي تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ عصور ما قبل الأسرات حتى العصرين اليوناني والروماني، بجانب متحف الطفل والأنشطة التفاعلية التي يقدمها للأطفال، والمنطقة التجارية.

مواعيد العمل الرسمية للمتحف المصري الكبير

وأشار غنيم، إلى أن هيئة المتحف بدأت من شهر فبراير الماضي، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة للمناطق التي تشهد تشغيلًا تجريبيًا، حيث تستقبل زائريها صيفاً وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، كما يشهد المتحف فتحاً مسائياً يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.