أدانت جمهورية مصر العربية الهجوم الذى استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى «مينوسكا» جنوب شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل أحد أفراد البعثة من جمهورية كينيا.

وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، موقفها الثابت الرافض لاستهداف بعثات حفظ السلام الأممية، مجددة دعمها للدور المهم الذي تقوم به بعثة «مينوسكا» وسعيها لإحلال السلام والاستقرار، وللدول المساهمة في عمليات حفظ السلام الأممية.

كما تقدمت مصر بأصدق التعازي لحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديقة لمقتل أحد أفراد البعثة من كينيا.