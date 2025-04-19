رئيس «غرفة الجيزة التجارية»: لا تراخيص للمحال الغذائية دون استيفاء الشروط

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن حصول المنشآت الغذائية على رخصة تشغيل يتطلب أولًا استيفاء عدد من الاشتراطات البنائية والبيئية الأساسية كوجود دورات مياه مطابقة وأرضيات ملساء ومصائد حشرات ووسائل تهوية جيدة، مشيرًا إلى أن هذه الاشتراطات تصدر عن الجهات المحلية أو وزارة السياحة، ولا يمكن مباشرة أي نشاط دونها.

وقال الشاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة ON، إن المرحلة التالية تخص سلامة الغذاء وتخضع لإشراف وزارة الصحة، وتتعلق بطرق حفظ الطعام وصلاحيته، معلقًا على أزمة سلسلة «بلبن» قائلًا: «من المثير للدهشة أن يتم غلق هذا العدد الكبير من الفروع دفعة واحدة وبهذه السرعة».

نشاط المحال الغذائية يتطلب الحصول على تراخيص دقيقة

وردًا على سؤال لميس الحديدي بشأن فتح المحال بالإخطار، شدد الشاهد على أن نشاط المحال الغذائية لا يخضع للإخطار، بل يتطلب الحصول المسبق على تراخيص دقيقة، تشمل مواصفات إنشائية صارمة مثل سيراميك الحوائط بارتفاع 180 سم، ووجود مصابيح مغلفة بشبك معدني لحماية الأغذية.

واستنكر الشاهد وجود 122 منشأة تابعة لسلسلة «بلبن» غير مرخصة، قائلًا: «هذا عدد ضخم بالنظر إلى أن عمر السلسلة لم يتعدَ الأربع سنوات، رغم توسعها التدريجي».

واختتم بتساؤل مهم: «هل وجود مخالفة في مصنع واحد يُزود جميع الفروع يعني إغلاقها جميعًا؟ هذا الأمر يتطلب تقييمًا دقيقًا ومزيدًا من المعلومات، لأن بعض الفروع قد تكون غير مخالفة».