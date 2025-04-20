سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 20-4-2025 مقابل الجنيه المصري

أعلنت البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية تحديث سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأحد 20-4-2025، إذ شهدت العملة الإماراتية استقرارًا نسبيًا في البنوك، وسجلت 13.89 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 13.89 جنيه للشراء و13.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 13.88 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 13.88 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان

سعر الدرهم الإماراتي في بنك التعمير والإسكان 13.88 جنيه للشراء و13.92 جنيه للبيع.