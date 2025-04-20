«الدولي للسكري» يعترف بالنوع الخامس من المرض: تهديد جديد للشباب النحيف

أقر الاتحاد الدولي لمرض السكري رسميًا بوجود نوع جديد من مرض السكري يحمل الرقم الخامس، وهو نوع نادر وخطير يصيب ملايين الشباب النحيفين حول العالم، خاصة في آسيا وإفريقيا، ويُعزى هذا النوع إلى سوء التغذية بدلاً من السمنة كما في النوع الثاني.

جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «السكري من النوع الخامس.. اعتراف دولي بمرض صامت يهدد الشباب»، مسلطًا الضوء على مرض جديد يصيب الشباب النحيفة.

نوع جديد من مرض السكري لا يرتبط بالسمنة

وأشار التقرير إلى رصد هذا النوع من مرض السكري لأول مرة في جامايكا عام 1955، لكنه ظل لسنوات طويلة في الظل دون اعتراف رسمي، ما أدى إلى حالات تشخيص خاطئة وتدهور صحي مأساوي للمرض، بعكس ما هو شائع، لا يرتبط هذا النوع بعوامل نمط الحياة أو السمنة بل بنقص التغذية المزمن وخلل في إفراز الأنسولين.

بروتوكولات علاجية جديدة تركز على النظام العذائي

وأوضح التقرير أن عدد المتأثرين بمرض السكري الجديد يقدر بنحو 25 مليون شاب، يعيش معظمهم في بيئات فقيرة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، كما أن الاعتراف الرسمي بهذا النوع يفتح الباب أمام بروتوكولات علاجية جديدة تركز على النظام العذائي الغني بالبروتينات والفيتامينات بدلا من الاعتماد الخاطئ على الأنسولين الذي قد يؤدي إلى الوفاة، لذا يأمل الأطباء أن يسهم هذا التقدم في إنقاذ الأرواح وتعزيز البحث العلمي لفهم هذا النوع بشكل أعمق وتطوير أدوية مناسبة له.