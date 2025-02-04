نظام غذائي مناسب بعد عيد الفطر.. استعد رشاقة ولياقة جسمك

من أبرز عادات الاحتفال بالأعياد لا سيما عيد الفطر؛ تناول أشهى الأطعمة والحلويات، ولكن مع انتهاء العيد، يبدأ الكثيرون في التفكير في استعادة روتينهم الصحي، والتخلص من آثار الإفراط في تناول الطعام، واستعادة رشاقة الجسم ولياقته.

تحديات ما بعد العيد

وحسبما ورد على موقع «healthline»، فإنه بعد فترة من تناول الأطعمة الدسمة والحلويات، يواجه الجسم بعض التحديات مثل زيادة الوزن، واضطرابات في الجهاز الهضمي، والشعور بالإرهاق والخمول؛ لذا من الضروري اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يساعد في استعادة نشاط الجسم وحيويته.

أسس النظام الغذائي الصحي

ولاستعادة رشاقة الجسم ولياقته بعد إجازة عيد الفطر المبارك، نوضح أبرز أسس النظام الغذائي الصحي لاستعادة رشاقة الجسم التي تتمثل في:

- العودة التدريجية:

لا ينصح بالعودة المفاجئة إلى الحميات القاسية بل يجب البدء بتعديلات تدريجية في النظام الغذائي.

- التوازن الغذائي:

يجب أن يتضمن النظام الغذائي جميع العناصر الغذائية الضرورية، مثل البروتينات، والكربوهيدرات الصحية، والدهون الصحية، والفيتامينات، والمعادن.

- الإكثار من الماء:

يلعب الماء دورًا حيويًا في تنظيف الجسم من السموم، وتحسين عملية الهضم، وترطيب البشرة.

- الألياف الغذائية:

تساعد الألياف في تحقيق الشعور بالشبع، وتحسين حركة الأمعاء، وخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

- التقليل من السكريات والدهون:

يجب تجنب الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكريات والدهون المشبعة، مثل الحلويات، والمشروبات الغازية، والأطعمة المقلية.

- البروتينات الخفيفة:

تناول مصادر البروتين الخفيفة كالفراخ المشوية والأسماك.

- الخضراوات والفواكه:

تناول كميات وفيرة من الخضراوات والفواكه المتنوعة.

- الرياضة:

يجب ممارسة الرياضة بانتظام، لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

أمثلة على وجبات صحية

- الإفطار:

بيض مسلوق مع خبز أسمر وخضراوات.

- الغداء:

صدر دجاج مشوي مع سلطة خضراء.

- العشاء:

شوربة خضار مع سمك مشوي.

- أكلات خفيفة بين الوجبات:

فواكه طازجة، مكسرات غير مملحة، زبادي قليل الدسم.

أهمية الاستشارة المتخصصة

كما نصح موقع «healthline» باستشارة أخصائي تغذية لتحديد النظام الغذائي الأنسب لكل شخص بناءً على احتياجاته وحالته الصحية.