أسعار الخضروات اليوم الأحد 20-4-2025 في سوق العبور

سجّلت أسعار الخضروات اليوم الأحد 20-4-2025 في سوق العبور تحديثًا جديدًا، تزامنًا مع بداية التعاملات الصباحية، لمختلف الأنواع، إذ سجّل سعر كيلو البطاطس للجملة اليوم بين 4.5 الى سعر 8.5 جنيه، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم الأحد 20 أبريل 2025

سعر كيلو الطماطم من 4 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

- سعر كيلو السبانخ: من 9 إلى 12 جنيهًا.

- سعر كيلو البطاطس: 4 إلى 8.5 جنيه.

- سعر كيلو البصل الأبيض: 4 إلى 8 جنيهات.

- أسعار البصل الأحمر: من 5 إلى 8 جنيهات.

- سعر كيلو الكوسة من 9 إلى 15 جنيها.

- سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 15 جنيها.

- سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 9 جنيهات.



- سعر كيلو البطاطا من 3.5 الى سعر 9.5 جنيه.



- سعر كيلو الثوم من 18 إلى 32 جنيهًا.



- سعر كيلو البسلة من 10 إلى 12 جنيهًا.



- سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 14 جنيهًا.