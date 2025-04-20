فيلم «فار بـ7 ترواح» يتراجع في السينمات.. كم تبلغ الإيرادات؟

فيلم «فار بـ7 ترواح» يتراجع في السينمات.. كم تبلغ الإيرادات؟

فيلم «فار بـ7 ترواح» يتراجع في السينمات.. كم تبلغ الإيرادات؟

يواصل فيلم «فار بـ7 ترواح» تراجعه في إيرادات شباك التذاكر بدور العرض السينمائية، في ظل المنافسة القوية التي يشهدها موسم عيد الفطر، إذ اكتفى ببيع 94 تذكرة، أمس.

وقال الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن فيلم فار بـ7 ترواح حقق إيرادات بلغت 12 ألفا و275 جنيها.

يذكر أن فيلم فار بـ 7 ترواح يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين، بينهم أحمد فتحي، وإدوارد، وسليمان عيد، ومحمود حافظ، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين.

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