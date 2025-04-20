جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة

جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة

جدول امتحانات شهر أبريل للصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة

وجهت المدارس الثانوية، تعليمات مهمة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بشأن امتحانات شهر أبريل 2025، والمقرر أن تبدأ 23 من الشهر الجاري بالقاهرة، وفي يوم 27 بمحافظة الجيزة وفقًا للجداول المعلنة من المديريات التعليمية في كل محافظة.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وأكدت المدارس الثانوية علي صفحاتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيجري عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا، ويرجي التأكد من شحن جهاز التابلت وجاهزيته قبل الحضور، وبالنسبة للطلاب الذين ستعقد امتحاناتهم ورقيًا لعدم استلام التابلت أو وجود مشكلات تقنية، يمنع نهائيا إحضار التابلت إلي المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وأكدت المدارس ضرورة التزام الطلاب بالحضور، وعقد الامتحانات وفق جداول الامتحانات المعلنة، ويُمنع التغيب لأي سبب، كما يُمنع تماما إحضار الهاتف المحمول مع طلاب المدارس.

جدول امتحانات شهر أبريل للصف الأول الثانوي الجيزة

  • يوم الأحد 27 أبريل 2025: لغة عربية وتربية دينية.

  • يوم الأثنين 28 أبريل 2025: لغة أجنبية أولى وتاريخ.

  • يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: الرياضيات.

  • يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: الفلسفة والمنطق اللغة الأجنبية الثانية.

  • يوم الأحد 4 مايو 2025: العلوم المتكاملة والتربية الوطنية.

جدول امتحانات شهر أبريل للصف الثاني الثانوي الجيزة

  • يوم الأحد 27 أبريل 2025: لغة عربية وتربية دينية للشعبتين العلمي والأدبي.

  • يوم الأثنين 28 أبريل 2025: لغة أجنبية أولى وأحياء للعلمي، لغة أجنبية وتاريخ للأدبي.

  • يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: الرياضيات للأدبي والرياضيات البحتة والتطبيقية للعلمي.

  • يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: علم نفس ولغة أجنبية ثانية للأدبي، فيزياء ولغة أجنبية ثانية للعلمي.

  • يوم الأحد 4 مايو 2025: جغرافيا وتربية وطنية للأدبي، وكيمياء وتربية وطنية.

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