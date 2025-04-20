قرية قرب الجنة لمو هاراوي في عرض تجاري أول بسينما زاوية

قرية قرب الجنة لمو هاراوي في عرض تجاري أول بسينما زاوية

قرية قرب الجنة لمو هاراوي في عرض تجاري أول بسينما زاوية

كتب : بسمة شطا

تستقبل سينما زاوية بالقاهرة الجمهور بتجربة سينمائية مختلفة من خلال الفيلم الصومالي قرية قرب الجنة في عرضه التجاري الأول بمصر، والذي يبدأ يوم الأربعاء 23 أبريل ويستمر لمدة أسبوع.

قرية قرب الجنة لمو هاراوي في سينما زاوية

قرية قرب الجنة للمخرج مو هاراوي، الذي بدأ عروضه التجارية هذا الشهر انطلاقًا من السينمات الفرنسية في 9 أبريل، تدور أحداثه في أجواء قرية صومالية ساحرة، حيث يجب على عائلة أُعيد لم شملها حديثًا التنقل بين تطلعاتهم المختلفة والعالم المعقد المحيط بهم. الحب والثقة والمرونة ستدعمهم خلال مسارات حياتهم. يعرض الفيلم جوهر القرية الساحر، ويغمر المشاهدين في حياة سكانها وهم يسعون لتحقيق آمالهم وسط تحديات الزمن.


الفيلم من تأليف وإخراج مو هاراوي كأول تجربة إخراجية له في الأفلام الطويلة، ويُعد عملاً مؤثرًا يتناول الحياة الصومالية، ويضم طاقمًا من الممثلين الواعدين منهم أحمد علي فرح، أحمد محمود صليبان، وعناب أحمد إبراهيم. قامت بالمونتاج جوانا سكرينزي الحاصلة على جائزة أفضل مونتاج من جوائز الفيلم النمساوي عن فيلمها "Great Freedom" الحائز على جوائز متعددة، وعملت نور عبد القادر على تصميم الإنتاج.


فاز الفيلم مؤخرًا بجائزتين من مهرجان دياجنولي للفيلم النمساوي وهما جائزة أفضل فيلم روائي طويل وأفضل تصوير سينمائي للمصور السينمائي المصري مصطفى الكاشف.

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