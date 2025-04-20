8 نصائح من «القومي للتغذية» عند شراء الأسماك المالحة في احتفالات شم النسيم
8 نصائح من «القومي للتغذية» عند شراء الأسماك المالحة في احتفالات شم النسيم
في ظل اقبال المصريين خلال احتفالات شم النسيم، على شراء كميات كبيرة من الأسماك المالحة، وجّه المعهد القومي للتغذية، عددًا من النصائح للمصريين يجب اتباعها عند شراء الأسمالك المالحة، وذلك للحفاظ على سلامتهم من أي أعراض تسمم.
8 نصائح من «القومي للتغذية» عند شراء الأسماك المالحة
أوضح المعهد القومي للتغذية، في منشور رسمي على صفحتة الرسمية، الطرق الصالحة لتخزين الأسماك المالحة بعد شرائها، أو كيفية التأكد من مدى صلاحيتها خلال احتفالات شم النسيم، وتتضمن:-
- عند شراء الأسمال المالحة، يجب الضغط عليها فإذا خرجت مواد لازجة أو غازات تكون هذه الأسماك فاسدة وغير صالحة للطعام.
- ممنوع شراء الأسماك المالحة المعرضة للهواء الطلق، بل يجب أن تكون محفوظة داخل الثلاجات.
- يجب الحرص على تجميد الأسماك المالحة لمدة 48 ساعة على الاقل قبل تناولها، للتاكد من قتل ما بها من طفيليات وبكتيريا.
- الحرص على عصر نسبة كبيرة من الليمون على الأسماك المالحة، لأن الليمون يساعد على قتل البكتيريا.
- الحرص على نزع الجلد الخارجي للأسماك المالحة، للتخلص من المواد الضارة والبكتيريا العالقة بها.
- الحرص على مراجعة تاريخ الصلاحية على الملصقات المرفقة للأسماك المالحة في شم النسيم.
- علمية الشراء يجب أن تتم في أماكن موثوق بها لضمان الأمن والنظافة بقدر الإمكان.
- التاكد من عدم وجود بقع ملونة على الجلد الخارجي للأسماك المالحة قبل الشراء.