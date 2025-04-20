8 نصائح من «القومي للتغذية» عند شراء الأسماك المالحة في احتفالات شم النسيم

في ظل اقبال المصريين خلال احتفالات شم النسيم، على شراء كميات كبيرة من الأسماك المالحة، وجّه المعهد القومي للتغذية، عددًا من النصائح للمصريين يجب اتباعها عند شراء الأسمالك المالحة، وذلك للحفاظ على سلامتهم من أي أعراض تسمم.

8 نصائح من «القومي للتغذية» عند شراء الأسماك المالحة

أوضح المعهد القومي للتغذية، في منشور رسمي على صفحتة الرسمية، الطرق الصالحة لتخزين الأسماك المالحة بعد شرائها، أو كيفية التأكد من مدى صلاحيتها خلال احتفالات شم النسيم، وتتضمن:-