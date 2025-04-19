أماكن للخروج في شم النسيم.. اختيارات للتنزه وقضاء إجازة ممتعة

شم النسيم من المناسبات المميزة التي ينتظرها الكثيرون للاستمتاع بيوم ممتع في الهواء الطلق برفقة العائلة أو الأصدقاء، ومع اعتدال الطقس في هذا التوقيت من السنة، تتنوع الخيارات أمام الباحثين عن تجربة مميزة، بين الحدائق العامة، والمعالم السياحية، والأنشطة الثقافية والترفيهية.



ويأتي شم النسيم يوم الإثنين المقبل، وتوجد أماكن للخروج في شم النسيم لقضاء أوقات مميزة بها مع الأسرة والأصدقاء.

أماكن للخروج في شم النسيم

وتختلف وتتنوع أماكن الخروج في شم النسيم وتأتي كما يلي:

الحدائق العامة والمتنزهات



حديقة الأزهر: واحدة من أجمل حدائق القاهرة، تتميز بإطلالات بانورامية مميزة ومناطق جلوس مريحة، بالإضافة إلى مطاعم تطل على المساحات الخضراء.



الحديقة الدولية: وجهة مثالية للعائلات، تضم ألعابا للأطفال وأماكن مخصصة للجلوس والتنزه وسط أجواء طبيعية.



الحديقة اليابانية (حلوان): بطرازها المميز وجمالها الهادئ، تعتبر خيارا رائعا لمن يبحث عن الهدوء والاسترخاء.



2. كورنيش النيل وجولات القوارب



التمشية على كورنيش النيل أو ركوب قارب نيلي يضيف لمسة مميزة للاحتفال، يمكنك الاستمتاع بجمال النيل، مع تناول الفسيخ والرنجة في الهواء الطلق.

3. المعالم السياحية للتنزه في شم النسيم



قلعة صلاح الدين والأهرامات: لمحبي التاريخ، زيارة القلعة أو الأهرامات خلال شم النسيم تجربة مدهشة، خاصة مع الأنشطة الثقافية المصاحبة.



خان الخليلي: لمحبي التسوق في الأجواء التراثية وتناول وجبة في مطعم أثري.



4. النوادي والمنتجعات



النوادي الرياضية والاجتماعية غالبا ما تنظم فعاليات خاصة بشم النسيم، تشمل حفلات موسيقية، وألعاب للأطفال، وعروض ترفيهية.



5. القناطر



القناطر الخيرية: يمكنك اختيار القناطر التاريخية ليكون وجهتك في شم النسيم.











