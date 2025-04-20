نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نماذج امتحانات البوكليت في مادة الدراسات الاجتماعية، وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/ 2025.

نماذج امتحانات البوكليت في مادة الدراسات الاجتماعية