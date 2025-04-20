«التعليم» تنشر نماذج امتحانات بوكليت الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الترم الثاني
«التعليم» تنشر نماذج امتحانات بوكليت الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الترم الثاني
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نشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نماذج امتحانات البوكليت في مادة الدراسات الاجتماعية، وفقا لتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتعميم نظام البوكليت على مستوى الجمهورية في امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/ 2025.
نماذج امتحانات البوكليت في مادة الدراسات الاجتماعية
وأعلنت المديرية استمرار مواصلة نشر نماذج البوكليت في مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني، لتعزيز قدرة الطلاب على الإجابة بكفاءة وتميز.