من هي عروس جيف بيزوس؟ احتفال أسطوري منتظر في المدينة العائمة

كتبت: منة الصياد

يستعد الملياردير الأمريكي جيف بيزوس، أغنى رجل في العالم، للاحتفال بزفافه المنتظر في شهر يونيو المقبل بمدينة البندقية الإيطالية، وسط أجواء من الحماس والترقب من قبل العروسين والمدعوين لحضور هذا الحفل الفخم.

وفي تصريحات لها قالت دانييل ناي، منتجة العديد من حفلات الزفاف العالمية، إن مدينة البندقية بأكملها تعج بالحركة واالاستعداد لهذا الزفاف المرتقب، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

من هي عروس جيف بيزوس؟

ومع اتجاه الأنظار بقوة نحو هذا الزفاف الضخم الذي سيشهد حضور نخبة كبيرة من ساسة ومشاهير العالم أبرزهم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاءت العديد من عمليات البحث عمن تكون هي عروس المليادير الشهير جيف بيزوس.

عروس المليادير الأمريكي جيف بيزوس هي الممثلة الأمريكية لورين سانشيز، من مواليد عام 1969، واشتهرت في السينما العالمية بمجموعة من الأفلام بينها، «جريمة قتل في هوليوود»، «اليوم التالي للغد.

وإلى جانب الفن فتعتبر لورين سانشيز صحفية سابقة وكابتن طيار، إذ قادت طاقم نسائي بالكامل للفضاء في مطلع أبريل الجاري، والذي كان بين أفراده مغنية البوب الأمريكية كاتي بيري.

في يناير 2019 انفصلت سانشيز عن زوجها الأول باتريك وايتسيل بعد 13 عامًا، ومن ثم بدأت علاقتها العاطفية مع الملياردير الأمريكي.

مدة حفل الزفاف

وخلال الآونة الأخيرة شوهد مؤسس شركة أمازون وسانشيز في المدينة الإيطالية العائمة أثناء الاستعدادات للاحتفال، الذي من المقرر أن يستمر ثلاثة أيام في الفترة من 24 إلى 26 يونيو.