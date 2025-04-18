بحضور نجوم الفن والإعلام.. الصور الأولى لزفاف شقيق أحمد داش في الجونة

احتفل كريم داش، شقيق الفنان أحمد داش، مساء أمس بزفافه على هايدي الخولي، وهي من خارج الوسط الفني، وذلك في أجواء ساحرة بمدينة الجونة الساحلية، بحضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام، وذلك بعد أيام قليلة من عقد قرانهما في القاهرة.

حفل زفاف شقيق أحمد داش

وشهد الحفل حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الفنان محمد الشقنقيري، الذي كان من أوائل الحاضرين، والإعلامي خيري رمضان، إلى جانب عدد من أفراد العائلة، وعلى رأسهم الفنان أحمد داش وشقيقته دينا داش، وسيطرت أجواء البهجة والفرح على الحضور.

آخر أعمال أحمد داش

على صعيد آخر، يشارك الفنان أحمد داش في موسم أفلام عيد الفطر من خلال فيلم نجوم الساحل، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، حول قصة حب بين شاب وفتاة يواجهان العديد من التحديات والمغامرات، في محاولة لتتويج علاقتهما بالزواج، رغم العقبات وغيرة الأصدقاء.