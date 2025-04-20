«مستثمرو السياحة»: إشغالات فنادق الغردقة والجونة تتجاوز الـ90%

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، إن نسب الإشغال الفندقي في مدن الغردقة والجونة ومرسى علم تجاوزت 90% خلال الأسبوع الجاري، موضحًا أن هذا الإقبال الكبير يعود إلى توافد أعداد كبيرة من السياح الأجانب لقضاء عطلة عيد الربيع (الأيستر)، بالإضافة إلى إقبال عدد من المصريين على قضاء إجازة شم النسيم في المدن الساحلية السياحية.

ارتفاع نسب الإشغال بمدن البحر الأحمر

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن ارتفاع نسب الإشغال بمدن البحر الأحمر السياحية سيستمر حتى بداية الشهر المقبل، لافتا إلى أنه وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية فإن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل، والذي يبدأ أول شهر مايو المقبل وحتى نهاية شهر سبتمبر 2025، ستكون أفضل بكثير من نظيرتها في العام الماضي.

زيادة عدد الرحلات إلى الغردقة



وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمرإلى أن العديد من الدول، وعلى رأسها ألمانيا قررت زيادة عدد رحلاتها إلى الغردقة خلال صيف 2025، كما قررت بولندا زيادة رحلاتها خلال تلك الفترة إلى كل من مرسي علم والغردقة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتخطى أعداد السياحة الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري حاجز الـ17 مليون و500 ألف سائح.