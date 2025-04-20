بعد إصابته بمرض خطير.. إجراء عاجل من «الصحة» بشأن الطبيب محمد حسين

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حالة الطبيب محمد حسين عبد المحسن السيد محمد فياض، ووجه بسرعة نقله إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما وجه بتوفير الفحص الدقيق من فريق طبي متخصص.

يذكر أن الطبيب محمد حسين نشر استغاثة على صفحته بموقع «فيسبوك»، أوضح فيها أن عمره 31 عاما، وطلب الدعاء، قائلا: «أنا في كرب شديد منذ 70 يوما، ولم أرَ بيتي سوى 5 أيام، أي قضيت 65 يوما بين العمليات والعنايات المركزة، صرفت معظم أموالي على المستشفيات الخاصة والحكومية بسبب تعرضي لآلام قوية جدا، حيث أعاني من تهتك في عضلات البطن، وثقبين في الأمعاء يصبان سوائل على خارج البطن».

وأضاف: «الأمر وصل إلى أن أصبحت أُفصل الأمعاء عن الهواء بشاش معقم، وفوقه شاش كبير يتم تغييره كل ساعة، لأن المعدة تفرز الأحماض بصفة مستمرة، وبما أني مبتلى بتهتك في عضلات البطن وثقوب سطحية في الأمعاء، فبطني تنزح سوائل حمضية مؤلمة، وحمض الهيدروكلوريك الحارق جدا يقع على جلدي بتأثير مشابه لماء النار»، مناشدا وزارة الصحة ونقابة الأطباء التدخل في الأمر لعلاجه.

بدوره، قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن «الطبيب محمد عبدالمحسن تم نقله إلى سرير رعاية في معهد ناصر، اطمنوا وادعوا له بالشفاء».