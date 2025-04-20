بعد إصابته بمرض خطير.. إجراء عاجل من «الصحة» بشأن الطبيب محمد حسين

بعد إصابته بمرض خطير.. إجراء عاجل من «الصحة» بشأن الطبيب محمد حسين

بعد إصابته بمرض خطير.. إجراء عاجل من «الصحة» بشأن الطبيب محمد حسين

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حالة الطبيب محمد حسين عبد المحسن السيد محمد فياض، ووجه بسرعة نقله إلى معهد ناصر لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما وجه بتوفير الفحص الدقيق من فريق طبي متخصص.

يذكر أن الطبيب محمد حسين نشر استغاثة على صفحته بموقع «فيسبوك»، أوضح فيها أن عمره 31 عاما، وطلب الدعاء، قائلا: «أنا في كرب شديد منذ 70 يوما، ولم أرَ بيتي سوى 5 أيام، أي قضيت 65 يوما بين العمليات والعنايات المركزة، صرفت معظم أموالي على المستشفيات الخاصة والحكومية بسبب تعرضي لآلام قوية جدا، حيث أعاني من تهتك في عضلات البطن، وثقبين في الأمعاء يصبان سوائل على خارج البطن».

وأضاف: «الأمر وصل إلى أن أصبحت أُفصل الأمعاء عن الهواء بشاش معقم، وفوقه شاش كبير يتم تغييره كل ساعة، لأن المعدة تفرز الأحماض بصفة مستمرة، وبما أني مبتلى بتهتك في عضلات البطن وثقوب سطحية في الأمعاء، فبطني تنزح سوائل حمضية مؤلمة، وحمض الهيدروكلوريك الحارق جدا يقع على جلدي بتأثير مشابه لماء النار»، مناشدا وزارة الصحة ونقابة الأطباء التدخل في الأمر لعلاجه.

الطبيب محمد عبدالمحسن تم نقله إلى سرير رعاية

بدوره، قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، إن «الطبيب محمد عبدالمحسن تم نقله إلى سرير رعاية في معهد ناصر، اطمنوا وادعوا له بالشفاء».

الطبيب محمد عبدالمحسن تم نقله إلى سرير رعايةالطبيب محمد عبدالمحسن تم نقله إلى سرير رعايةالطبيب محمد عبدالمحسن تم نقله إلى سرير رعايةالطبيب محمد عبدالمحسن تم نقله إلى سرير رعايةالطبيب محمد عبدالمحسن تم نقله إلى سرير رعاية

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا