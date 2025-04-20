لو بيجيلك ضيق تنفس.. نصائح لتجنب الإصابة بالإجهاد الحراري

حالة من عدم الاستقرار في الطقس تشهد البلاد في الفترة الحالية، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يجعل الكثير من الأشخاص عرضة للإصابة بضيق التنفس والإجهاد الحراري، ولذلك نوضح في هذا التقرير عدة نصائح لتجنب مخاطر الطقس الحار.

تجنب مخاطر الطقس الحار

يصاب العديد من الأشخاص بالإجهاد الحراري خلال درجات الحرارة المرتفعة كمان أنهم قد يصابون بضيق التنفس، ولذلك هناك العديد من النصائح التي يجب عليهم اتباعها لتجنب الإصابة به، وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ومنها ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة وذات الألوان الفاتحة، وأيضا شرب المياه بكثرة وعدم خروج كبار السن من المنزل إلا في حالات الضرورة.

من ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان، غلق نوافذ المنازل، بالإضافة إلى الاستعانة بالمراوح والمبردات، فضلا عن عدم خروج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال خارج المنزل وقت الذروة.

أعراض الإجهاد الحراري

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على الإصابة الإجهاد الحراري منها:

- الصداع.

- الدوخة.

- حالة عدم الاتزان.

- والتشنجات والتعرق المفرط.

- فقدان الشهية.

- سرعة النبض.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

تحذيرات من التعرض للشمس والحرارة

حذر الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة في تصريحات لـ«الوطن» من التعرض للشمس والحرارة مباشرة ولفترات طويلة، للفئات التي لا تتناول المياه أو الطعام بكميات كافية، مشيرا إلى أن الأمر يتسبب في ارتفاع في درجة حرارة الجسم، والشعور بالهبوط والإغماء، بجانب الاحمرار.

ونصح أستاذ الصحة العامة، بضرورة تناول السوائل والعصائر الطازجة بدون سكر لتعويض السوائل على الفور.