إلى متى تستمر الموجة شديدة الحرارة الحالية؟.. «الأرصاد» توضح

موجات شديدة الحرارة شهدتها كل الأنحاء على مدار الأسابيع الماضية على فترات متقطعة، بدأت بالتزامن مع فصل الربيع واستمرت على مدار الأيام التالية.

وحذرت هيئة الأرصاد من موجة حارة بدأت أمس الجمعة، يسود خلالها طقس شديد الحرارة نهارا على كل الأنحاء، ويكون حارا على السواحل الشمالية، كما يكون الطقس معتدلا على شمال البلاد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

إلى متى تستمر الموجة شديدة الحرارة؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة إلى شديدة الحرارة على الأنحاء كافة حتى نهاية الأسبوع الجاري، ليكون آخرها يوم الخميس المقبل، مشيرة إلى أنه رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أننا نشهد نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء.

«الأرصاد» توضح سبب الموجة الحارة الحالية

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد، لـ«الوطن»، إن سبب تحسن الأحوال الجوية الذي استمر على مدار الأسبوع الماضي كان بسبب تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، أدى إلى ظهور السحب المتوسطة التي كانت تعمل على تقليل مدة سطوع الشمس، فضلا عن الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن سبب الموجة شديدة الحرارة الحالية هو تأثر مصر بكتل هوائية حارة تؤثر على كل أنحاء البلاد، إذ تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع التدريجي حتى تسجل العظمى بالقاهرة 38 درجة مئوية.