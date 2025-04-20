استشاري تغذية علاجية: زيادة الملح في الفسيخ يضمن سلامته

أكدت الدكتورة إيمان كامل، استشاري التغذية العلاجية، على أهمية شراء الأسماك المملحة والفسيخ من محلات موثوق بها، مشيرة إلى أن ذلك يعد أمرًا بالغ الأهمية للحماية من خطر التسمم الغذائي، موضحة أن السمك يجب أن يخضع لفترة مناسبة من التحليل، ويجب زيادة كميات الملح في عملية التحضير لضمان سلامته.

استشاري تغذية علاجية تحذر من تناول الأسماك المملحة والفسيخ غير الموثوق به

وقالت «كامل»، خلال لقائها مع الإعلاميتين منى عبدالغني ومها الصغير، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، : «كلما زادت كمية الملح في الفسيخ والرنجة، كلما أصبح أكثر صحة، ويجب تناول كميات قليلة من الأسماك المملحة ويمكن تمييز السمك الفاسد عن الصحي من خلال ملاحظة لونه ورائحته وشكله».

وشددت على أن تعريض الفسيخ لحرارة 100 درجة مئوية يمكن أن يساعد في قتل البكتيريا، مؤكدة أن التناول الصحي للفسيخ والرنجة يجب أن يكون بمقدار قليل، بما لا يتجاوز رغيف واحد فقط، حيث إن الإكثار منه قد يكون مضرًا للصحة.

الإفراط في تناول الأسماك المملحة

وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية، حذرت من أن الإفراط في تناول الأسماك المملحة قد يؤدي إلى أعراض مثل المغص والإسهال، بالإضافة إلى شلل في عضلات الوجه وعضلات التنفس، ناصحة المواطنيين باختيار السمكة بعناية وأن تكون كمية الملح كبيرة جدًا لضمان سلامة المنتج، مطالبة الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتذوق الفسيخ والرنجة فقط دون تناول كميات كبيرة منها.