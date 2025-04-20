عبارات تهنئة بمناسبة شم النسيم.. فرح حبايبك في عيد الربيع

عبارات تهنئة بمناسبة شم النسيم.. فرح حبايبك في عيد الربيع

عبارات تهنئة بمناسبة شم النسيم.. فرح حبايبك في عيد الربيع

ساعات قليلة وتستقبل المنتزهات الأسر والعائلات للاحتفال بعيد الربيع بين أحضان الأشجار والزهور، وفي هذه المناسبة العتيقة والمستمرة منذ الآف السنين يحرص الأشخاص على تهنئة أصدقائهم وأقاربهم وزملائهم في العمل لتوطيد علاقاتهم بهم، وخلال هذه الفترة يبحث البعض عن عبارات تهنئة شم النسيم 2025 لإرسالها إلى أحبائهم، وفيما يلي نستعرض أبرزها، وفق موقع «shutterstock».

عبارات تهنئة بمناسبة شم النسيم

«أجمل التهاني من القلب إلى القلب.. كل شم نسيم وأنت بخير وسعادة»، واحدة من العبارات المعتادة في الأعياد ويمكن الاستعانة بها كا عبارة عبارات تهنئة بمناسبة شم النسيم، بالإضافة إلى العبارات التالية:

- أتمنى لك شم نسيم بأجواء مليئة بالسعادة والفرح والألوان الزاهية.

- بمناسبة شم النسيم.. اتمنى لك وللأسرة عامًا ملينًا بالفرح والنجاح.

- أتمنى لك ولكل أحبابك يوم شم نسيم سعيد عليك.

- مع قدوم شم النسيم.. أرسل لك باقة من أجمل الورود يا زهرة حياتي.

- أرجو لكم أن تحيوا عيد شم النسيم بأجواء مليئة بالألوان الزاهية والسعادة المتجددة.

- مع اقتراب موعد شم النسيم أدعو الله أن يمن عليكم بالخير والسعادة.

- مع كل زهرة تتفتح، أتمنى أن تتفتح في قلوبكم أجمل المشاعر.. شم النسيم سعيد عليكم.

- أطيب التمنيات بموسم ربيع مشرق، وعيد شم نسيم سعيد لك ولأسرتك الكريمة.

- شم النسيم ما يحلى إلا بضحكتكم، كل سنة وأنتم منورين الدنيا.

- بمناسبة قدوم شم النسيم.. عسى أن تملأ أيامك البهجة والسعادة.

- تهنئة مليانة ورد وفل أرسلها قبل شم النسيم ما يهل.

إجازة شم النسيم

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار رسمي لتحديد موعد إجازة شم النسيم لعام 2025، مشيراً إلى أن يوم الاثنين الموافق 21 ابريل 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية بالإضافة الي القطاع الخاص.

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