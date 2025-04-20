أرخص أماكن للتنزه في شم النسيم بالقاهرة والجيزة.. منها الأتوبيس النهري

كتبت: انتصار الغيطاني

يهتم المصريون بالخروج في عيد شم النسيم، حيث تستغل الأسر المصرية يوم الإجازة الرسمي للخروج وتغيير الأجواء في الحدائق والمتنزهات المختلفة، ومع حلول شم النسيم غدا الاثنين، نستعرض أشهر وأرخص الأماكن المناسبة للخروج في القاهرة والجيزة.

نزهة بالأتوبيس النهري

تعد رحلة الأتوبيس النهري من أرخص وأفضل الخروجات في الأعياد المختلفة، حيث أن سعر التذكرة لا يزيد عن 20 جنيها للفرد الواحد، يستمتع خلالها برحلة نيلية طويلة، ومن أشهر محطات الأتوبيس النهري أمام قسم الجيزة فب شارع البحر الأعظم، أو مرسب ماسبيرو، أمام مبني الإذاعة والتليفزيون.

حديقة الفسطاط بمصر القديمة

حديقة الفسطاط أيضا من المناطق المناسبة لاستمتاع الأسر والأطفال في عيد الربيع، حيث تمتاز بمساحتها الشاسعة وكذلك المنطقة الترفهية الجديدة والمتاح بها جميع أنواع ألعاب الأطفال والكافيهات والمطاعم، وهي متاحة يوميا وخلال شم النسيم من 10 صباحا حتى 12 بعد منتصف الليل، وسعر التذكرة لا يزيد عن 10 جنيهات.

الأزهر بارك

بتذكرة لا تزيد عن 40 جنيها يمكن للأسر المصرية الاستمتاع بإجازة شم النسيم في حديقة الأزهر بالقاهرة، حيث الحدائق والأماكن المختلفة لقضاء وقت ممتع طوال اليوم، كما تضم العديدد من الكافيهات والمطاعم.

الحديقة الدولية

الحديقة الدولية بمدينة نصر تعتبر أيضا من أفضل الحدائق والمتنزهات في محافظة القاهرة، حيث لا يزيد سعر التذكرة للفرد عن 20 جنيها وتتميز بالمساحات الخضراء الشاسعة.

ممشى أهل مصر

وبتذكرة لا تزيد عن 20 جنيها، يمكن الاستمتاع والخروج في ممشى أهل مصر على شاطي نهر النيل، الذي أصبح في الآونة الأخيرة من أهم معالم الخروجات الليلة، لموقعه المطل على نهر النيل.

جزيرة المعادي

جزيرة المعادي هى جزيرة متكاملة وسط النيل، وتقع أمام مستشفى القوات المُسلحة، وتفتح أبوابها يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 12 مساء، وسعر التذكرة 50 جنيها للفرد، وتحتوي على الكثير من الحدائق والكافيهات والمطاعم وملاهٍ للأطفال والكبار، ويمكن الاستمتاع بها طوال احتفالات شم النسيم .