أستاذ سموم: هؤلاء المرضى ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة

أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ أمراض السموم، أنه لا يمكن لجميع الأشخاص تناول الفسيخ والرنجة، موضحًا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة مثل ضغط الدم المرتفع، الأملاح الزائدة، أمراض الكلى، وقرحة المعدة يجب أن يتجنبوا هذه الأطعمة.

شراء الفسيخ من أماكن مرخصة

وأضاف «عبد المقصود»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه من الضروري شراء الفسيخ من أماكن مرخصة من وزارة الصحة لضمان السلامة بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم.

مخاطر التسمم

وأشار إلى أنّ مخاطر التسمم تكون بسبب طريقة التصنيع والتخزين، وتنقسم إلى نوعين أولهما يسبب نزلة معوية وإسهال من ميكروبات عادية، والآخر بسبب نمو بكتيريا لا هوائية نتيجة التصنيع غير السليم، مشددًا على أن التسمم الغذائي يمكن أن يظهر أعراضه في أول 6-8 ساعات بعد تناول الفسيخ أو الرنجة.

وتابع: «إذا كانت هناك حرارة مع الإسهال، يجب عدم تناول أدوية توقف الإسهال، حيث إن ذلك يؤخر خروج الميكروبات من الجسم، وفي الحالات الشديدة، مثل التسمم الناتج عن البكتيريا اللا هوائية، يجب التوجه فورًا إلى مستشفى لعلاج السموم لضمان العلاج السريع».