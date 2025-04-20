أستاذ سموم: هؤلاء المرضى ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة 

أستاذ سموم: هؤلاء المرضى ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة 

أستاذ سموم: هؤلاء المرضى ممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة 

أكد الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ أمراض السموم، أنه لا يمكن لجميع الأشخاص تناول الفسيخ والرنجة، موضحًا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة مثل ضغط الدم المرتفع، الأملاح الزائدة، أمراض الكلى، وقرحة المعدة يجب أن يتجنبوا هذه الأطعمة.

شراء الفسيخ من أماكن مرخصة

وأضاف «عبد المقصود»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أنه من الضروري شراء الفسيخ من أماكن مرخصة من وزارة الصحة لضمان السلامة بالتزامن مع الاحتفال بشم النسيم.

مخاطر التسمم

وأشار إلى أنّ مخاطر التسمم تكون بسبب طريقة التصنيع والتخزين، وتنقسم إلى نوعين أولهما يسبب نزلة معوية وإسهال من ميكروبات عادية، والآخر بسبب نمو بكتيريا لا هوائية نتيجة التصنيع غير السليم، مشددًا على أن التسمم الغذائي يمكن أن يظهر أعراضه في أول 6-8 ساعات بعد تناول الفسيخ أو الرنجة.

وتابع: «إذا كانت هناك حرارة مع الإسهال، يجب عدم تناول أدوية توقف الإسهال، حيث إن ذلك يؤخر خروج الميكروبات من الجسم، وفي الحالات الشديدة، مثل التسمم الناتج عن البكتيريا اللا هوائية، يجب التوجه فورًا إلى مستشفى لعلاج السموم لضمان العلاج السريع».

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا