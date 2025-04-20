«السياحة»: منطقة أهرامات الجيزة استقبلت 177 ألف زائر خلال أسبوعين

قالت وزارة السياحة والآثار إنه في إطار المتابعة المستمرة لحركة الزيارة بمنطقة أهرامات الجيزة خلال مرحلة التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بها أجرى، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، جولة تفقدية للمنطقة الأثرية لمتابعة الموقف التنفيذي لتدفق سير حركة الزيارة بها ومستوى جودة الخدمات المقدمة للزائرين في ظل تزايد حركة الزيارة إلى المنطقة الأثرية تزامنا مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.

مستوى جودة الخدمات

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، حرص خلال الزيارة على القيام بالتجربة السياحية بالمنطقة كاملةً من بدايتها منذ دخول الزائرين من البوابات الجديدة على طريق القاهرة - الفيوم مروراً بمركز الزوار والوقوف عند كل المحطات على مسار الزيارة لتفقد مستوى جودة الخدمات بها حتى انتهاء التجربة عند أبو الهول.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الجولة وجَّه وزير السياحة والآثار بضرورة زيادة عدد المظلات والمقاعد ودورات المياه بالمنطقة الأثرية ككل لا سيما تلك الموجودة بالمحطات المختلفة على مسار الزيارة، وبمنطقة بانوراما أبو الهول، خاصة وأنها نقطة انتهاء الزيارة والتجربة السياحية بالمنطقة الأثرية، بالإضافة إلى تخصيص عربات صغيرة لنقل الزائرين من المصريين والسائحين من المحطة المخصصة لزيارة هرم منكاورع إلى الهرم نفسه والعكس.

تنظيم حركة الخيالة

وتابعت الوزارة «كما وجَّه أيضا وزير السياحة والآثار بضرورة تنظيم وقوف وحركة سير الجمالة والخيالة بالأماكن المخصصة لهم بمنطقة البانوراما وعند هرمي خفرع ومنكاورع وتحديد مداخل ومخارج ومسارات سير خاصة بهم لتكون التجربة أكثر استمتاعاً ويسر، وذلك حتى يتم الانتهاء من كل التجهيزات اللازمة بمنطقة التريض والمخصصة لهم ضمن مشروع تطوير الخدمات بالمنطقة الأثرية».

ومن جهته أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، على ضرورة تضافر جهود مختلف الوزارات والجهات المعنية، والالتزام بالخطة الموضوعة مُسبقاً لنجاح التشغيل التجريبي وتوفير تجربة سياحية متميزة لزائري المنطقة وجعلها أكثر سهولة ويسر واستمتاع.

وفي ذات السياق، التقى شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال الجولة، عددا من المرشدين السياحيين المتواجدين بالمنطقة الأثرية مع مجموعاتهم السياحية، حيث استمع لآرائهم ومقترحاتهم التي يمكن الاستفادة منها في تطوير منظومة التشغيل التجريبي لمشروع تطوير الخدمات بالمنطقة، كما رد على تساؤلاتهم واستفساراتهم حول التشغيل التجريبي، مستعرضاً الهدف منه وهو الوقوف على الدروس المستفادة أثناء تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع ليتم البناء على الإيجابيات والعمل على تلافي أي معوقات قد تطرأ أو تحول دون تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل والمرجو منه، مؤكداً على حرص الوزارة على متابعة هذا التشغيل التجريبي أولاً بأول لتحقيق المستهدف منه وهو تقديم تجربة سياحية ممتعة وأكثر سهولة ويسر بما يتناسب مع مكانة المنطقة الأثرية والحضارية العريقة والتي هي محط أنظار العالم حيث استقبلت منطقة أهرامات الجيزة خلال الأسبوعين الماضيين منذ بدء التشغيل التجريبي للخدمات، نحو 177 ألف زائر.