قدّمت الإعلامية لميس الحديدي، التهنئة للمصريين بمناسبة عيد شم النسيم، متمنية لهم أوقاتا سعيدة وآمنة، وحرصت على توجيه نصائح مهمة بشأن الأكلات التقليدية المرتبطة بالمناسبة.

تقاليد الاحتفال بشم النسيم

قالت «الحديدي»، خلال تقديم حلقة جديدة من برنامجها «كلمة أخيرة»، عبر شاشة «ON»، إن أكل المصريين في شم النسيم تقليدي وبسيط، مضيفة: « فسيخ، ورنجة ، وبيض ملون، وبصل، لكن رغم بساطته، كلنا بنستناه من السنة للسنة».

وشدّدت على أهمية التأكد من مصدر الفسيخ والرنجة، قائلة: «تأكدوا إن الفسيخ من مكان مضمون، والليمون مهم جدًا، وكمان لازم تشربوا كميات كبيرة من المياه»، محذرة أصحاب الضغط المرتفع: «بلاش نبالغ.. قطمة كفاية، علشان الملوحة الزايدة خطر، خصوصًا على مرضى الضغط».

ومازحت جمهورها بقولها، :«عارفة إن النصائح ملهاش لازمة، وفي الآخر هنرجع ناكل كتير.. بس أتمنى تاخدوا بالكم، لأن الفسيخ والرنجة بتتسبب في حوادث كتير، ونتمنى السنة دي مفيش حاجة تحصل».