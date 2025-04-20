كشف الإعلامي خيري رمضان، عن تمسكه بتقاليد الاحتفال بشم النسيم، مشيرًا إلى أنه سيحتفل بتناول الفسيخ كعادته السنوية: «أنا مجهزه من دلوقتي، ومنقوع في الليمون، ومعاه البصل وكل الإضافات، هاكله مع أسرتي وأصدقائي وأقاربي، فدي عادة متوارثة عندنا كل سنة».

عادة تناول الفسيخ في مصر

وأضاف «رمضان»، خلال تقديم برنامج «مع خيري»، المُذاع عبر شاشة «المحور»، أن الجدل حول الفسيخ يتكرر كل عام دون توقف، موضحًا: «من يوم ما اتولدت وإحنا بنتكلم في نفس الموضوع، والناس لا بطلت أكل فسيخ ولا توقفت، ورغم تسجيل بعض حالات التسمم، إلا أن السبب غالبًا بيكون تناول فسيخ غير صالح».

وأشار إلى وجود رأيين حول الفسيخ، الأول يرى أنه لا يوجد ما يُسمى «فسيخ صالح أو فاسد»، وإنما الفسيخ في حد ذاته يمثل خطورة على الجسم ويجب تجنبه، في حين أن هناك ملايين من المصريين يتناولونه دون مشكلات.

حالات التسمم بسبب تناول الفسيخ نادرة

وتابع: «الشعب المصري حوالي 70% منه بيأكل فسيخ و30% بيرفضه، والحمد لله، حالات التسمم قليلة جدًا ونادرة، وعادة بيتم إنقاذ المصابين بالعلاج داخل المستشفيات»، مضيفًا: «من الصعب القول إن الفسيخ قاتل، لأن الحقيقة إن معظم الناس بتاكله كل سنة وبتعدي بسلام، إلا في حالات استثنائية».