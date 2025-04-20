حمدي الميرغني يودّع خاله الفنان سليمان عيد برسالة مؤثرة: «هفضل فخور بيك»

حمدي الميرغني يودّع خاله الفنان سليمان عيد برسالة مؤثرة: «هفضل فخور بيك»

حمدي الميرغني يودّع خاله الفنان سليمان عيد برسالة مؤثرة: «هفضل فخور بيك»

نشر الفنان حمدي الميرغني رسالة حزينة ومؤثرة عبر حسابه الرسمي، يودّع فيها خاله الفنان الراحل سليمان عيد، الذي رحل عن عالمنا منذ يومين، بعد مسيرة فنية وإنسانية طويلة.

حمدي الميرغني يوجِّه رسالة لسليمان عيد

وعبّر الميرغني عن حزنه الشديد بكلمات صادقة ومؤلمة، قال فيها: «وداعاً يا خال… كنت مثاليا في كل شيء، كنت أبا مثاليا، كنت زوجا مثاليا، كنت أخا مثاليا، كنت صاحبا مثاليا، كنت فنانا مثاليا، كنت إنسانا مثاليا».

وأضاف: «كنت بتسعى ليا في بداياتي والله أكتر مما كنت بسعى لنفسي، كنت بتعرّف المخرجين والمنتجين والنجوم عليا، وكنت دايمًا تقدم لي نصايح لآخر لحظة ما بينا، مفيش واحد كان يعرف إني قريبك إلا لما يحبني من قبل ما يتعامل حتى معايا».

وتابع حمدي الميرغني: «مفيش واحد إلا لما كان يقولي فيك أشعار عن كرم أخلاقك وطيبتك غير المحدودة، مفيش إنسان واحد زعل منك لحظة، هفضل فخور طول عمري إني قريبك، كنت سهل في كل حاجة يا خال، إلا في فراقك، كنت وستظل صعب أوي، ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته».

وفاة سليمان عيد

جدير بالذكر أن خبر وفاة سليمان عيد أثار حالة من الحزن الشديد في الوسط الفني، حيث يُعتبر من أكثر الفنانين الذين تركوا بصمة في الأعمال الكوميدية والدرامية خلال السنوات الماضية، بعفويته وحضوره القريب من الناس.

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