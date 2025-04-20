إيرادات فيلم فار بـ7 أرواح بطولة الفنان الراحل سليمان عيد

كتبت : أميرة عزالدين

تراجعت إيرادات فيلم فار بـ7 أرواح بطولة الفنان الراحل سليمان عيد في دور العرض السينمائية، حيث يشارك في موسم أفلام عيد الفطر، ضمن منافسة قوية على شباك تذاكر الإيرادات.

إيرادات فيلم فار بـ7 أرواح بطولة سليمان عيد بعد وفاته

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم فار بـ7 أرواح بطولة سليمان عيد، حقق أمس إيرادات بلغت 12 ألفًا و275 جنيها، محتلا المركز الأخير في شباك التذاكر، ومتراجعًا بنسبة 45.55%.

أبطال فيلم فار بـ7 أرواح

ويشارك في بطولة فيلم فار بـ7 أرواح عدد كبير من الفنانين إلى جانب الراحل الفنان سليمان عيد، بينهم أحمد فتحي، وفرح الزاهد، وندى موسى، وأوتاكا، وويزو، ومحمود حافظ، وإدوارد، وآخرين، من تأليف محمد شيبة، وإخراج شادي علي.

عزاء سليمان عيد

وشهدت الساعات الماضية عزاء سليمان عيد بحضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء لزوجته وأبنائه، بعدما رحل بشكل مفاجئ عن عالمنا عن عمر ناهز 64 عامًا بعدما تعرض لأزمة صحية مفاجئة وتوقف عضلة القلب.