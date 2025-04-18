موعد ومكان عزاء الفنان سليمان عيد

كتبت : أميرة عزالدين

رحل عن عالمنا في الساعات القليلة الماضية، الفنان سليمان عيد، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، ونقله إلى المستشفى، بعد توقف عضلة القلب.

موعد ومكان عزاء سليمان عيد

ومن المقرر أن يكون موعد ومكان عزاء سليمان عيد، غدا السبت بعد صلاة المغرب، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حسبما كشفت عائلة الفنان لـ«الوطن».

نجوم الفن يودعون سليمان عيد

وحضر جنازة سليمان عيد عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم زوجته التي انهارت من البكاء، وصلاح عبدالله، وهاني رمزي، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وأحمد السقا، وأشرف زكي، وشيماء سيف، والإعلاميين رامي رضوان وطارق علام، ومحمود عبد المغني، ومحمد محمود، وريهام عبد الغفور، وأحمد خالد صالح، وآخرين.