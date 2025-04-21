«الخارجية الإيرانية»: المطلب الأساسي لنا في أي مفاوضات رفع العقوبات

أفادت الخارجية الإيرانية بأن المطلب الأساسي لها في أي مفاوضات رفع العقوبات، بحسب ما جاء في نبأ عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

وتابعت: «العقوبات المفروضة علينا غير مبررة وليست قانونية، كما نطالب برفع العقوبات بما يحقق نتائج ملموسة وفعالة»، مضيفة : «رفع العقوبات يجب أن يمكننا من استئناف الأنشطة التجارية والمصرفية».

ولفتت إلى أن أي اتفاق يتم التوصل إليه يجب أن يكون مستداما، مؤكدة أن المفاوضات مع واشنطن لا يزال أمامها طريق طويل، كما تتركز على الملف النووي ورفع العقوبات.

