نتنياهو: لن أتنازل عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يتراجع عن هدفه الأساسي بمنع إيران من الحصول على السلاح النووي، معتبرا أن كل الانتقادات الموجهة إليه اليوم جاءت من أطراف عارضت في الأساس خطواته السابقة لردع طهران.

نتنياهو: ما فعلناه غير وجه الشرق الأوسط

وقال نتنياهو في كلمة بثتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «لو لم نتخذ هذه الخطوات في وقتها لما كنا اليوم قادرين على ردع إيران، ولكنا نعيش تحت خطر وجودي دائم»، مشيرا إلى أن ما فعله غيّر وجه الشرق الأوسط، بحسب تعبيره.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي، على أن التهديد الإيراني لا يقتصر على المشروع النووي فقط، بل يمتد إلى أذرع طهران في غزة، مشيرا إلى أن إسرائيل ستواصل العمل على «القضاء على القدرات العسكرية والإدارية لحركة حماس».

وحول الحرب في غزة، قال نتنياهو إن أحداث السابع من أكتوبر كانت البداية التي أطلقت كل ما يجري، وإن ترك قيادة حماس في غزة سيُعتبر انتصارًا للحركة ولإيران.

نتنياهو: حماس رفضت مقترحا يقضي بإطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين

وأوضح أن حماس رفضت مؤخرا مقترحا يقضي بإطلاق سراح نصف المحتجزين الإسرائيليين، وإعادة عدد من الجثامين، ووضعت شروطًا لوقف إطلاق النار ترتكز على إعادة بناء قدراتها، وهو ما ترفضه تل أبيب بشدة.

وأكد بنيامين نتنياهو، أن أي تهاون في هذه الشروط يُعد تهديدًا مباشرا لأمن إسرائيل، مضيفًا أن «الرسالة واضحة: لن نسمح لحماس بإعادة التسلح، ويجب إنهاء الحرب بشروط تمنع غزة من أن تشكل أي تهديد مستقبلي على إسرائيل».

وشدد على أن هذه الحرب لا يجب أن تتوقف إلا بعد القضاء الكامل على حماس، واستعادة جميع المحتجزين، وضمان ألا تكون غزة منصة تهديد في المستقبل، مؤكدا أن هذه هي الرسالة التي يجب أن تصل إلى كل أعداء إسرائيل.