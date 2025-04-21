وزير الصحة: ورش عمل وبرامج تدريبية للفرق الطبية في مختلف التخصصات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع اللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي لصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بحضور الدكتور محمد النحيف، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار وإدارة أموال الصندوق، لبحث تعزيز سبل الدعم للأطقم الطبية، وتقديرًا لما يبذلونه من جهود في خدمة المنظومة الصحية.

تحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي

يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ توجهات القيادة السياسية، بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتعزيزًا لجهود الدولة الرامية إلى دعم الأطقم الطبية وتحسين أوضاع العاملين في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول متابعة تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين قطاع المهن الطبية بالوزارة، وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي ينص على مساهمة الصندوق في تكاليف تقديم البرامج التدريبية لأعضاء الصندوق من الأطباء وأطقم التمريض العاملين بوزارة الصحة، بالإضافة إلى دعم تكاليف استقدام خبراء مصريين وأجانب لتقديم تدريبات متخصصة للأطقم الطبية داخل مصر.

برامج تدريبية في مختلف التخصصات خارج مصر



وقال «عبدالغفار» إنّ وزير الصحة، وجّه بمواصلة العمل على تدريب وتأهيل الفرق الطبية، وتوفير ورش عمل وبرامج تدريبية في مختلف التخصصات خارج مصر، كما وجّه بأن يتحمل الصندوق تكلفة الدراسات العليا للأطباء البشريين سواء الماجستير أو الدكتوراه، وذلك في إطار دعم الكفاءات الطبية المصرية وحثها على مواصلة التطوير العلمي والمهني.

وتابع أن الاجتماع تضمن أيضًا، مناقشة آليات تنفيذ بنود بروتوكول التعاون الموقع في ديسمبر الماضي، بين المجلس الصحي المصري وصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، الذي يهدف إلى دعم الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، إذ وجه الوزير في هذا الصدد، بأن يتحمل الصندوق كامل تكاليف رسوم امتحانات الأطباء الملتحقين بالتدريب في البورد المصري، بما يتماشى مع ضوابط البروتوكول.

تهيئة البيئة المناسبة

ونوه إلى أن الاجتماع ناقش إمكانية تعاون الصندوق مع وزارة الصحة، في مشروع رفع كفاءة سكن الأطباء في بعض الوحدات الصحية، تأكيدًا لدور الدولة في رعاية العاملين بالقطاع الطبي، وتهيئة البيئة المناسبة لهم بما يعزز قدرتهم على تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، مضيفا أن الصندوق منذ إنشائه وحتى الآن، صرف تعويضات بلغت 420 ألف جنيه لحالات العجز الكلي والجزئي، بينما بلغت قيمة التعويضات لحالات الوفاة نحو 70 مليون جنية، في إطار ما يقدمه الصندوق من دعم مادي ومعنوي للعاملين في القطاع الطبي.