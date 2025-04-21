وصول أول قطار كهربائي سريع «فيلارو» إلى مصر في أغسطس المقبل

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولة تفقدية بمشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «السخنة/ العلمين/مطروح»، وذلك في المسافة من محطة محمد نجيب حتى محطة أكتوبر.

تنفيذ الأعمال بأحدث المواصفات العالمية

في بداية جولته الموسعة، تابع الوزير يرافقه كل من اللواء ماجد عبد الحميد، نائب وزير النقل للنقل البري، واللواء دكتور طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، واللواء طارق عبدالجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، واللواء شريف ليل، مساعد وزير النقل واستشاري المشروع ورؤساء الشركات المنفذة، التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب، وكذا الأرصفة وصالات التذاكر التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة والمناطق العمرانية الجديدة جنوب طريق العين السخنة، كما جرى تفقد طرق ربط المحطة بالطريق الدائري الأوسطي ومحور محمد نجيب والإجراءات التي نفذتها الهيئة العامة للطرق والكباري لتسهيل اتصال المحطة بالطرق الرئيسية المجاورة لتسهيل حركة الدخول والخروج إليها.

وتفقد محطة القاهرة بمنطقة حلوان التي تخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل مناطق جنوب القاهرة، وكذلك تفقد التشطيبات النهائية بمحطة الجيزة التبادلية مع خط سكة حديد القاهرة أسوان، وكذلك التشطيبات النهائية بمحطة حدائق أكتوبر، التي تعتبر محطة تبادلية بين الخطين الأول والثاني من شبكة القطار السريع، كما جرى تفقد محطة أكتوبر التي يتم تبادل خدمة نقل الركاب من خلالها مع مونوريل غرب النيل، واطلع الوزير على موقف التشطيبات الخاصة بها، وموقف التشطيبات الخاصة بباقي المحطات وخطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكل المساحات بها، إذ وجّه بتنفيذ الأعمال كافة بها وفقاً لأحدث المواصفات العالمية.

وتفقد خلال جولته، الورشة الرئيسية للصيانة والعمرات للوحدات المتحركة، التي تعمل على الخطين الأول والثاني بمساحة 578 فدانًا، حيث تضم 39 مبنى (21 مبنى تُنفذ حاليا + 18 مساحة احتياطية للتوسعات المستقبلية)، ومنها مبنى ورشة العمرة الجسيمة، وأيضا ورش الفحص والفرز، ومناطق انتظار القطارات وغيرها.

الانتهاء من تصنيع عدد 5 قطارات سريعة



وتابع الوزير، معدلات التقدم في تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة، مثل كباري (الأوتوستراد - جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة /أسوان الزراعي - سوميد)، ووجّه بتكثيف الأعمال في الكباري الجاري إنشاؤها وتنفيذها، وفقًا لقياسات الجودة العالية لسرعة الإنجاز، كما جرى الاطلاع على قطاعات المسار لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية، ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، وكذلك تابع معدل توريد القطارات، حيث تم وصول القطار (الديزيرو) الأول، وقد جرى الانتهاء من تصنيع عدد 14 قطارا إقليميا أخرى، وذلك من إجمالي 34 قطارا إقليميا (ديزيرو)، مخصصة للخط، كما جرى الانتهاء بشكل كامل من تصنيع عدد 5 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطارا سريعا مخصصة للخطـ ومخطط وصول أول قطار فيلارو إلى مصر في أغسطس المقبل، بالإضافة إلى الانتهاء من تصنيع الجرارات بالكامل بعدد 14 جرار بضائع.

والتقى الوزير خلال جولته، مع عدد من العاملين بالمشروع، إذ أشاد بالدور الكبير الذي يُسهم به عمال مصر في تنفيذ المشروعات العملاقة بمختلف المجالات بمصر، ومنها مشروعات النقل، مضيفًا أن شبكة القطار الكهربائي السريع تربط أنحاء الجمهورية كافة ببعضها، وأنه بتنفيذ الخط الأول من الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً، ليكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان.

وأوضح أن هذه الشبكة ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية، فانها ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها) وكذلك خدمة المناطق السياحية بأنواعها كافة، كما في (الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها)، كذلك خدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، وأيضاً المساهمة في خلق محاور لوجيستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالمواني البحرية (مراكز التصدير)، وكذا ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي – مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك ومواني التصدير، كما توفر خطوط شبكة القطار الكهربائي السريع الثلاثة، آلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وجدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالى 2000 كم وعدد 60 محطة، بإجمالي عدد 2 ورشة رئيسية وعدد 5 نقط للصيانة، ويبلغ أسطول هذه الشبكة عدد 41 قطارا سريعا و94 قطارا إقليميا وعدد 41 جرار بضائع، ويبلغ طول الخط الأول (السخنة – العلمين – مطروح) 660 كم ويشتمل على عدد 21 محطة ( 13 محطة قطار سريع، و 8 محطات إقليمية)، بالاضافة إلى مركز للتحكم والسيطرة.